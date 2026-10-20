Diputados: el Gobierno enfrenta una semana de negociaciones para conseguir los votos que necesita

La Cámara de Diputados inicia una semana de negociaciones en la que oficialismo y oposición buscarán reunir los votos necesarios para avanzar con sus proyectos.

Provincias Unidas enfrenta tensiones internas que dejaron al bloque cerca de una fractura tras el fracaso de la última sesión opositora.

La exposición de Alejandro Álvarez anticipa un nuevo enfrentamiento parlamentario por el financiamiento universitario.

El tratamiento del proyecto sobre Malvinas fue postergado hasta el 27 de octubre ante las dificultades del oficialismo para reunir apoyos.

La Libertad Avanza todavía necesita negociar con sus aliados para avanzar con las iniciativas sobre discapacidad y desendeudamiento.

La oposición intentará recuperar el respaldo de 130 diputados para prorrogar la emergencia en discapacidad y promover una respuesta al endeudamiento de millones de personas.

La Cámara de Diputados afrontará una semana decisiva para el oficialismo y la oposición, con una agenda atravesada por las dificultades para reunir mayorías, las diferencias entre los bloques y las negociaciones con los aliados parlamentarios. Después del fracaso de la última sesión opositora, los distintos sectores deberán reorganizar sus estrategias para intentar avanzar con sus iniciativas en un escenario en el que todavía no están asegurados los respaldos necesarios.

Uno de los espacios que enfrenta mayores dificultades es Provincias Unidas, que quedó al borde de una fractura después de las diferencias surgidas por la ausencia de su presidenta durante la sesión fallida y sus declaraciones posteriores. La situación profundizó las tensiones internas y dejó al bloque ante el desafío de recomponer su funcionamiento en medio de las disputas por el armado de una estrategia común frente al Gobierno.

En el peronismo, en cambio, no se produjo una crisis de características similares, aunque persiste el malestar por el comportamiento de algunos gobernadores, a quienes cuestionan por la influencia que ejercen sobre los diputados de sus provincias. La preocupación está puesta en la dificultad para sostener acuerdos parlamentarios estables cuando los movimientos de legisladores alteran los números necesarios para avanzar con determinadas iniciativas.

La primera jornada de la semana tendrá uno de sus principales focos de conflicto en la comisión de Presupuesto, donde está prevista la presentación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Su exposición se realizará pocos días después de la quinta marcha universitaria y de la posterior represión, en un contexto que anticipa un intercambio tenso entre el funcionario y los legisladores opositores.

Álvarez mantiene una posición confrontativa frente a los reclamos universitarios y cuestiona que el proyecto de ley de financiamiento establezca cómo deben instrumentarse los recursos. Desde la oposición sostienen que esa obligación está contemplada en el artículo 9 de la iniciativa y anticipan que responderán a las declaraciones del funcionario. La reunión se perfila así como un nuevo escenario de discusión sobre la política universitaria y las responsabilidades del Gobierno en materia de financiamiento.

Otro de los asuntos que debía avanzar durante la jornada era el proyecto sobre Malvinas impulsado por Javier Milei. La Libertad Avanza pretendía reunir a las comisiones correspondientes para emitir un dictamen y sumar la iniciativa al temario de la sesión prevista para el miércoles. Sin embargo, el debate fue postergado hasta el martes 27 de octubre, una decisión que refleja las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios.

La propuesta busca establecer sanciones contra las empresas que operan en las islas, pero habría generado objeciones de compañías estadounidenses que consideran que la iniciativa podría afectar sus actividades. Las resistencias que enfrenta el proyecto complican los planes del Gobierno y reducen las posibilidades de que consiga un dictamen en los términos que pretende.

El miércoles, a partir de las 12, la Cámara volverá a sesionar para debatir dos iniciativas impulsadas por la oposición: la Emergencia en Discapacidad y el Desendeudamiento. Aunque el oficialismo consiguió imponer sus dictámenes de mayoría en las comisiones, todavía no logró garantizar el acompañamiento de sus aliados, que reclaman modificaciones y precisiones sobre los fondos destinados a los distintos programas, especialmente en el área de discapacidad.

A las diferencias con los bloques aliados se suma el desacuerdo entre la Casa Rosada y los propios diputados de La Libertad Avanza sobre el contenido de las iniciativas. La oposición considera que esa falta de coordinación puede complicar la estrategia oficialista y abrir una oportunidad para avanzar con su propuesta de extender la emergencia en discapacidad durante todo 2027.

El proyecto de desendeudamiento también presenta dificultades. El oficialismo insiste en promover la educación financiera, pero la oposición cuestiona que esa alternativa no contemple soluciones concretas para los más de seis millones de personas endeudadas que no pueden afrontar sus obligaciones, particularmente quienes mantienen compromisos con billeteras virtuales.

Frente a ese escenario, los bloques opositores buscarán retomar las conversaciones para reconstruir el respaldo de 130 diputados que les permitió emplazar a las comisiones y modificar el curso del debate. La semana pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para ordenar a sus aliados y la posibilidad de la oposición de transformar las diferencias internas del Gobierno en una mayoría parlamentaria.