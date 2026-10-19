Julieta Prandi rompió el silencio sobre la foto que le tomaron con un hombre en las playas de Brasil tras su separación de Emanuel Ortega

En medio de las repercusiones por su separación de Emanuel Ortega, a pocos días de haberse casado, Julieta Prandi eligió viajar a Brasil para tomarse unos días de descanso.

Durante su estadía, se viralizó una fotografía en la que aparece junto a un hombre mientras disfruta de la playa. La imagen, publicada por la cuenta de Instagram @elejercitodelam, muestra a la modelo tomando sol con una bikini negra y despertó especulaciones sobre un posible nuevo romance tras su reciente ruptura.

Frente a los comentarios que comenzaron a circular en las redes sociales, Prandi decidió aclarar quién era la persona que la acompañaba. Para eso, compartió en su cuenta de X una noticia sobre la foto y respondió con una frase contundente: “Con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse”.

De esta manera, la modelo desmintió las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el hombre que aparece junto a ella en la imagen.

Mientras tanto, Prandi continúa disfrutando de sus vacaciones en Brasil, en un contexto de fuerte exposición mediática por su separación de Ortega.