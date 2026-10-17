El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de la muerte del youtuber

A cuatro meses de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro, en la que murió Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, su mamá, Michelle, volvió a recordarlo con un emotivo mensaje en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía de su hijo durante la infancia y expresó el profundo dolor que le provoca su ausencia.

“Van 4 meses sin poder todo, sin todo mi poder de mamá en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna”, escribió.

En la misma publicación, Michelle se refirió al vínculo que construyeron y al orgullo que siente por su hijo, en medio de la tristeza por su partida.

“Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar”, expresó.

Hacia el final del mensaje, la mujer hizo una fuerte referencia a las circunstancias de la tragedia y cuestionó lo ocurrido: “No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro”.

La imagen de Gaspi cuando era chico acompañó las palabras de su mamá y volvió a poner de manifiesto la cercanía y el amor que los unían. Desde el accidente, Michelle compartió distintos homenajes para mantener viva la memoria de su hijo y expresar el dolor que atraviesa desde su muerte.