El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de la muerte del youtuber

ESPECTÁCULOAna COHENAna COHEN

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A cuatro meses de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro, en la que murió Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, su mamá, Michelle, volvió a recordarlo con un emotivo mensaje en las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, compartió una fotografía de su hijo durante la infancia y expresó el profundo dolor que le provoca su ausencia.

“Van 4 meses sin poder todo, sin todo mi poder de mamá en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna”, escribió.

En la misma publicación, Michelle se refirió al vínculo que construyeron y al orgullo que siente por su hijo, en medio de la tristeza por su partida.

“Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar”, expresó.

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Hacia el final del mensaje, la mujer hizo una fuerte referencia a las circunstancias de la tragedia y cuestionó lo ocurrido: “No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro”.

La imagen de Gaspi cuando era chico acompañó las palabras de su mamá y volvió a poner de manifiesto la cercanía y el amor que los unían. Desde el accidente, Michelle compartió distintos homenajes para mantener viva la memoria de su hijo y expresar el dolor que atraviesa desde su muerte.

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