Vasco da Gama recibió una demanda millonaria antes de recibir a Boca

Vasco da Gama atraviesa días de tensión tanto en el plano deportivo como en el económico. El conjunto brasileño viene de vencer 1-0 a Boca en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, pero en las últimas horas recibió una noticia que complica aún más su situación institucional: un exfutbolista inició un reclamo judicial por una deuda que asciende a 3,2 millones de reales, equivalentes a unos 600.000 dólares.

El demandante es Leandro Castán, defensor de 39 años que vistió la camiseta del equipo carioca entre 2018 y 2022, luego de su paso por el fútbol italiano.

La presentación está vinculada a un acuerdo firmado cuando se produjo la rescisión de su contrato, en 2022. En aquel momento, Vasco se había comprometido a abonarle dos millones de reales en 66 cuotas. Sin embargo, según el reclamo, el club solamente habría pagado dos de esos vencimientos.

Ante el incumplimiento, el exjugador busca que se incorporen al monto adeudado las penalizaciones correspondientes y los intereses generados durante el tiempo transcurrido.

Durante su etapa en Vasco da Gama, Castán disputó 145 partidos oficiales. En ese período convirtió dos goles, aportó tres asistencias, recibió 35 tarjetas amarillas y fue expulsado en cuatro ocasiones.

Vasco recibirá a Boca en el Maracaná

Mientras enfrenta este conflicto económico, el equipo brasileño se prepara para disputar el encuentro decisivo de la serie frente al conjunto argentino.

Después de varias semanas de negociaciones, la Justicia brasileña dio lugar al pedido de Vasco da Gama para disputar el partido de vuelta en el Estadio Maracaná, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

El equipo carioca será local ante Boca el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el encuentro correspondiente a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Con la ventaja de 1-0 conseguida en la ida, Vasco buscará defender el resultado ante su público y conseguir el pase a la final, mientras que el conjunto argentino intentará revertir la serie para seguir en carrera por el título.