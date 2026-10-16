La AFA suspendió a Juan Sebastián Verón por tres meses

A casi cuatro semanas de los incidentes que marcaron el final de la Supercopa Internacional, el Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer las sanciones por los hechos ocurridos tras el triunfo de Rosario Central frente a Estudiantes de La Plata. La resolución alcanzó a tres integrantes de la dirigencia del Pincha: Juan Sebastián Verón, Pascual Caiella y Marcos Angeleri, quienes recibieron una suspensión de tres meses.

La medida se tomó luego de que el presidente, el vicepresidente segundo y el director deportivo del club ingresaran al campo de juego sin autorización y protagonizaran un cruce con el árbitro Darío Herrera.

Además de las sanciones individuales, Estudiantes recibió una multa económica equivalente al valor de 500 entradas generales, según lo establecido en la resolución disciplinaria.

Qué informó el árbitro y qué implica la sanción

De acuerdo con el expediente y el informe presentado por Darío Herrera, los dirigentes del conjunto platense ingresaron al terreno de juego en los minutos finales para manifestar su disconformidad con el arbitraje y reclamar por distintas decisiones tomadas durante el encuentro.

El juez también dejó asentado que recibió insultos y expresiones verbales ofensivas por parte de integrantes de la delegación, en un contexto de tensión que dificultó el cierre normal del partido.

La suspensión tendrá una duración de 90 días y limitará la participación de Verón, Caiella y Angeleri en actividades oficiales y protocolares del club ante la AFA.

En consecuencia, durante ese período no podrán integrar delegaciones oficiales en actos de entrega de premios, concurrir a palcos de la entidad ni participar en determinadas reuniones dirigenciales en representación de Estudiantes, de acuerdo con los alcances de la medida.

La resolución se conoció en una semana de intensa actividad política en el fútbol argentino, luego de que representantes de la dirigencia de Estudiantes mantuvieran un encuentro con autoridades de River Plate.