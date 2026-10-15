La confesión de Brian Fernández sobre sus adicciones

Brian Fernández volvió a hablar públicamente sobre los momentos más difíciles de su vida y recordó cómo comenzó su vínculo con las drogas, mucho antes de convertirse en futbolista profesional. A los 32 años, y después de una breve etapa en Fénix de Uruguay, donde no llegó a sumar minutos en cancha, el delantero compartió una profunda reflexión sobre sus experiencias personales, las consecuencias de sus decisiones y la importancia de su familia para seguir adelante.

En una entrevista con el canal de YouTube Sistema Joaco Santos, el atacante santafesino contó que tenía apenas 13 años cuando consumió drogas por primera vez, en su ciudad natal.

“Fue en Santa Fe, ni siquiera jugaba a la pelota. Era chiquitito. Tenía 13 años cuando consumí”, recordó.

Al reflexionar sobre aquella etapa, Fernández sostuvo que, desde su perspectiva, la decisión de consumir fue personal y no estuvo determinada por las personas que lo rodeaban. “No tiene nada que ver el entorno. Está en uno, si vos querés consumir, curtite. No está en el otro”, expresó. Y agregó: “Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”.

La fama, el dinero y las dificultades de manejar el éxito

Durante la charla, el futbolista también repasó cómo cambió su vida cuando comenzó a destacarse en el fútbol argentino. Después de sus buenas actuaciones en Defensa y Justicia, su llegada a Racing Club a fines de 2014 significó un salto importante en su carrera y lo puso frente a un escenario de mayor exposición, reconocimiento y posibilidades económicas.

Sin embargo, Fernández reconoció que no le resultó sencillo manejar esa transformación personal mientras competía al máximo nivel.

“Estaba compitiendo al más alto nivel, porque estaba jugando en Racing. Estaba en un nivel bueno, venía viviendo días hermosos y se me hizo difícil controlar eso: la plata, autos, la fama”, explicó.

En ese sentido, recordó que se sintió atraído por un estilo de vida que, en un principio, parecía ofrecerle todo lo que deseaba, pero que con el tiempo terminó alejándolo de su bienestar.

“Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasás re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”, reconoció.

La búsqueda de tranquilidad y el arrepentimiento por algunas decisiones

El delantero también habló sobre las distintas mudanzas que realizó a lo largo de su vida, convencido de que cambiar de lugar le permitiría encontrar la tranquilidad que buscaba. Sin embargo, con el paso del tiempo comprendió que esas transformaciones externas no resolvían los problemas que atravesaba.

“Fueron muchos cambios, pero seguía viviendo en Varela hasta que me fui a Puerto Madero, que ya era otra cosa. Yo quería salir de Varela y vivir allá, después quería irme a Nordelta y lo mismo con Canning. Viví en todos lados y, sin embargo, eso no me sirvió de nada”, relató.

Al mirar hacia atrás, Fernández reconoció que le hubiera gustado tomar otras decisiones y evitar situaciones que terminaron perjudicándolo.

“Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino, en realidad me estaba destruyendo”, admitió.

La familia, un apoyo fundamental para salir adelante

En el tramo final de la entrevista, Brian destacó la importancia que tienen hoy sus seres queridos en su vida cotidiana. Después de atravesar distintas dificultades personales y deportivas, aseguró que busca apoyarse en los vínculos familiares para sostener los cambios que se propone.

El futbolista hizo especial hincapié en los mensajes que recibe de su mamá, sus hermanos y su hijo, y en la felicidad que le genera mantener ese contacto.

“Hoy levanto el celular y estoy contento de saber que tengo un mensaje de mi mamá, de mi hermana, mi hermano, mi hijo y de mi familia”, contó.

Además, explicó que se propuso construir una vida en la que esos afectos ocupen un lugar central. “Declaré que va a ser así mi celular, declaré que va a ser así mi vida, y así la voy a sostener. Y es difícil porque es lo que más me costó en mi vida”, concluyó.

Con sus declaraciones, Fernández volvió a poner en palabras una historia marcada por momentos complejos, decisiones de las que hoy se arrepiente y una búsqueda personal que, según expresó, intenta sostener con el acompañamiento de sus seres queridos.