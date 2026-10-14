La Corte Suprema de Santa Fe irá a Diputados para debatir sobre el fortalecimiento de la seguridad pública

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe participará en una reunión de trabajo con las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados. El encuentro buscará avanzar en el análisis de iniciativas vinculadas con el sistema de seguridad provincial y contará también con representantes del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa.

Los integrantes del máximo tribunal, presentes

La delegación judicial estará encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, quien concurrirá acompañado por los ministros Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel.

La convocatoria fue organizada por las comisiones que presiden el radical Martín Rosúa, a cargo de Seguridad Pública, y la socialista Lionella Cattalini, responsable de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

La presencia de los integrantes del máximo tribunal permitirá intercambiar posiciones sobre las herramientas legislativas que se encuentran bajo análisis y su posible impacto en el funcionamiento de la Justicia santafesina.

Participación de los ministerios públicos

La reunión también contará con representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La fiscal general, María Cecilia Vranicich, adelantó que no podrá asistir, por lo que el organismo enviará integrantes de su equipo.

Por su parte, está confirmada la participación de Estrella Moreno Robinson, defensora general del Ministerio Público de la Defensa.

La convocatoria reúne así a los principales actores institucionales vinculados con la administración de justicia y el sistema de seguridad provincial, en una instancia de debate legislativo destinada a analizar propuestas y coordinar criterios entre los distintos poderes del Estado.