Pullaro busca un pacto con Milei pese al golpe económico que sufre Santa Fe

El gobernador santafesino cuestiona al peronismo y advierte sobre un eventual regreso del populismo, pero al mismo tiempo reconoce que la política económica nacional golpea las cuentas provinciales. Según sus propios cálculos, Santa Fe dejó de percibir $765.000 millones en comparación con los niveles de recaudación y coparticipación de 2023. Pese a ese escenario, el mandatario apuesta a un entendimiento con La Libertad Avanza para fortalecer sus chances electorales en 2027.

El dilema político detrás de la alianza

Maximiliano Pullaro sostiene que la Argentina no debe regresar a un modelo que, según su mirada, combinó gasto público excesivo y corrupción. Sin embargo, el diagnóstico económico que expone su propia administración muestra las dificultades que enfrenta Santa Fe desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

La contradicción atraviesa la estrategia política del gobernador radical: mientras reconoce el deterioro de los ingresos provinciales, considera que un acuerdo con el oficialismo nacional puede resultar conveniente para sostener su proyecto de reelección y preservar el poder de la coalición Unidos en municipios y ciudades.

En el entorno del mandatario existe preocupación por la posibilidad de que La Libertad Avanza compita por separado en Santa Fe y termine fragmentando al electorado no peronista. Un escenario de tres fuerzas podría complicar tanto la continuidad de Pullaro en la Gobernación como el control de Rosario, donde una división de votos podría favorecer al dirigente de izquierda Juan Monteverde, aliado del justicialismo.

La apuesta, entonces, consiste en acercar posiciones con Milei y evitar una competencia que debilite a ambos espacios. A cambio, Pullaro buscaría mantenerse al margen de la disputa presidencial para no restarle votos al libertario, quien pretende renovar su mandato.

Los $765.000 millones que perdió la provincia

Durante un acto realizado el martes en la Municipalidad de Santa Fe, Pullaro expuso el impacto que la caída de los ingresos tiene sobre las finanzas públicas. Tras analizar los números junto con el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, afirmó que, si se hubieran mantenido las variables de recaudación y transferencias federales de 2023, las cuentas santafesinas contarían actualmente con $765.000 millones adicionales.

El cálculo contempla tanto la evolución de los recursos propios como los fondos provenientes de la coparticipación. De acuerdo con el análisis, solamente en septiembre la diferencia habría rondado los $68.000 millones, mientras que el acumulado anual alcanzaría los $765.000 millones.

El monto representa una cifra significativa para las cuentas provinciales. Equivale a varias veces el presupuesto destinado a los Juegos Suramericanos y supera ampliamente los recursos comprometidos en distintos proyectos de infraestructura vial. El propio Pullaro sostuvo que la pérdida supera el equivalente a una masa salarial de los trabajadores de la administración pública.

La comparación expone el peso de la retracción económica sobre una provincia que, pese a mantener indicadores fiscales considerados sólidos, recurrió a los mercados internacionales para obtener financiamiento por US$800 millones en diciembre del año pasado.

La actividad económica, en el centro de las dificultades

En el Ministerio de Economía santafesino reconocen que la caída de la actividad económica es uno de los principales factores detrás del deterioro de la recaudación. La menor circulación de dinero y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos repercuten directamente en los recursos que recibe el Estado provincial.

Los datos industriales refuerzan esa preocupación. Según registros de la Federación Industrial de Santa Fe, desde diciembre de 2023 hasta marzo de este año cerraron 310 empresas y se perdieron unos 8.200 puestos de trabajo.

A escala nacional, las cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo también reflejan un escenario complejo para el entramado empresarial durante la gestión de Milei, con miles de firmas que dejaron de operar.

Pese a ese contexto, Pullaro mantiene sus críticas dirigidas principalmente al peronismo. El gobernador considera que el rechazo al kirchnerismo conserva una fuerte influencia en el electorado santafesino y busca convertir esa posición en uno de los ejes centrales de su estrategia política.

Las cuentas provinciales también sienten el ajuste nacional

El contraste entre el discurso político y la situación financiera aparece también en los informes oficiales de Santa Fe. La administración provincial sostiene que la falta de aportes nacionales para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones condiciona el resultado de sus cuentas.

De acuerdo con un reporte económico del Gobierno santafesino, si la provincia no hubiera tenido que afrontar con recursos propios ese faltante, el resultado económico habría sido considerablemente mejor. En paralelo, persiste la disputa por los fondos previsionales que Santa Fe reclama a la Nación y que, según la administración provincial, están respaldados por una sentencia firme de la Corte Suprema.

La situación plantea un límite concreto para la estrategia de acercamiento con Milei. El Presidente sostiene que no dará marcha atrás con el ajuste, por lo que no aparecen señales claras de que Santa Fe pueda recibir un alivio significativo en materia de transferencias o asistencia financiera.

Industria y producción, otra fuente de tensión

Las diferencias entre ambos gobiernos también quedaron expuestas durante el Día de la Industria, cuando Pullaro participó de un encuentro con empresarios en Esperanza.

Ante representantes del sector, el mandatario defendió la necesidad de impulsar un modelo de desarrollo que promueva el crecimiento, genere empleo y fortalezca la producción. Desde la Federación Industrial de Santa Fe advirtieron sobre la pérdida de establecimientos productivos y puestos de trabajo, y describieron las dificultades de una economía que beneficia de manera desigual a sus distintas actividades.

El planteo vuelve a poner sobre la mesa una discusión central: mientras Santa Fe necesita inversión, infraestructura e incentivos para sostener su entramado productivo, el programa económico nacional mantiene como prioridades el ajuste fiscal y la estabilización macroeconómica.

Una apuesta electoral con costos económicos

Pullaro considera que un entendimiento con La Libertad Avanza puede ser determinante para sus aspiraciones de reelección en 2027. La posibilidad de enfrentar una oposición dividida y de evitar que el peronismo capitalice el descontento económico aparece como un factor decisivo en sus cálculos.

Sin embargo, la estrategia tiene una contradicción difícil de disimular. El gobernador cuestiona el modelo que atribuye al peronismo, pero reconoce que las políticas de la administración libertaria afectan la actividad económica, reducen los ingresos fiscales y limitan los recursos disponibles para Santa Fe.

La prioridad electoral parece imponerse, por ahora, sobre esas diferencias económicas. Pullaro busca construir una alianza por derecha y coloca al peronismo en el centro de sus críticas, aun cuando el ajuste nacional profundiza los problemas financieros que su propia gestión denuncia.