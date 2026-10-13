Los autos importados ganan terreno, pero los modelos nacionales siguen dominando las ventas en Argentina

Seis de los diez vehículos más patentados en los primeros nueve meses fueron nacionales.

La Ford Territory es el primer modelo importado que rompe el predominio de los vehículos argentinos en el ranking.

El Baic BJ30 lidera las ventas entre los importados comercializados por empresas sin producción regional.

Los modelos de origen chino ocupan varios de los primeros puestos de ese segmento.

La participación de los vehículos regionales cayó del 94% al 81,5% desde comienzos de 2024.

La llegada de híbridos y eléctricos contribuyó a ampliar la competencia y modificar las preferencias de los compradores.

La apertura de las importaciones modificó el mercado automotor argentino y amplió la oferta de vehículos, especialmente de origen chino, pero todavía no desplazó a los modelos fabricados en el país y en la región de los primeros puestos de ventas. Durante los primeros nueve meses del año, seis de los diez vehículos más patentados fueron nacionales, mientras que los importados comercializados por empresas sin producción industrial local comenzaron a consolidar una participación creciente.

Las estadísticas muestran que los tres modelos más vendidos mantienen el liderazgo y que cuatro de los primeros cinco puestos corresponden a vehículos fabricados en Argentina. El avance de las marcas extranjeras, por lo tanto, no se tradujo hasta ahora en un reemplazo generalizado de la producción regional, aunque sí evidencia un cambio en las preferencias de una parte de los consumidores.

Uno de los datos más llamativos es que el primer vehículo que rompe el predominio de los modelos nacionales no es brasileño. Se trata de la Ford Territory, importada por una automotriz que también tiene producción local. En cambio, el Volkswagen Tera, fabricado en Brasil, ocupa el séptimo lugar de la clasificación general.

El panorama cambia cuando se consideran exclusivamente los vehículos importados por empresas que no cuentan con una operación industrial propia en el país o en la región. En ese segmento, el modelo más vendido es el Baic BJ30, un SUV del segmento C que alcanzó 5.357 patentamientos hasta septiembre. La cifra lo ubica en el puesto 21 del ranking general y representa el 1,3% del mercado.

La distancia con los principales modelos de producción regional continúa siendo considerable. La Toyota Hilux, líder entre las pickups, acumula casi 25.000 unidades, mientras que el Fiat Cronos, el automóvil de pasajeros más vendido de su categoría, registra 17.800 patentamientos. El Volkswagen Tera supera las 11.800 unidades y la Toyota Corolla Cross alcanza 8.645 ventas.

En ese contexto, el volumen del Baic BJ30 equivale aproximadamente a una quinta parte del registrado por el vehículo que encabeza la clasificación general. Sin embargo, su desempeño también muestra que una marca importadora puede captar una porción del mercado que hasta hace poco estaba más concentrada en las automotrices tradicionales.

Detrás del Baic aparece una serie de modelos chinos que refuerzan la presencia de ese origen entre las nuevas alternativas disponibles. El BYD Atto 2 sumó 3.525 patentamientos, seguido por el BYD Dolphin Mini, con 3.335, y el BYD Song Pro, con 3.314. Los tres se ubican entre los puestos 36 y 42 de la clasificación general.

El quinto lugar entre los importados comercializados por empresas sin producción regional corresponde al Chery Tiggo 7, con 3.094 unidades. Luego aparece el Hyundai HB20, fabricado en Brasil e ingresado mediante un importador oficial, que acumuló 2.942 patentamientos y ocupa el puesto 44 del ranking total.

La lista continúa con el Haval H6, que registró 2.053 unidades, y el Kia K3, con 1.963. Completan los diez primeros lugares el Haval Jolion, con 1.693 patentamientos, y el MG ZS, con 1.604. Los últimos modelos representan, respectivamente, el 0,4% del mercado cada uno.

El crecimiento de esta oferta estuvo relacionado, en parte, con la llegada de vehículos híbridos y eléctricos a partir de julio de 2025, cuando comenzaron a ingresar unidades correspondientes al primer cupo previsto para esas tecnologías. Hasta entonces, las automotrices regionales concentraban entre el 95% y el 98% de las ventas de vehículos nuevos.

La participación regional descendió al 90% en apenas cuatro meses y llegó al 86% hacia fines de 2025. Durante abril y mayo de 2026 tocó un mínimo del 79,9%, antes de recuperarse parcialmente por la desaceleración de las entregas de marcas chinas, que enfrentaron faltantes de unidades entre mayo y junio. Actualmente, los vehículos regionales representan el 81,5% de las ventas.

La comparación con el 94% de participación que tenía la industria regional al comienzo de 2024 refleja una pérdida de 12,5 puntos porcentuales. Aunque los modelos nacionales y regionales conservan una posición dominante, la expansión de las importaciones introduce una competencia más intensa y abre interrogantes sobre cómo evolucionará la distribución del mercado en los próximos meses.