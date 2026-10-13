Alpine no le dio respuestas a Franco Colapinto durante todo el fin de semana en el GP de Singapur

El Gran Premio de Singapur llegó a su fin y marcó el cierre del primero de los tres tripletes que definirán la temporada de Fórmula 1. La carrera dejó varias conclusiones, entre ellas el gran paso de Kimi Antonelli hacia el título, luego de subir al podio y quedar cada vez más cerca de consagrarse campeón, pese a no contar actualmente con un auto dominante.

Sin embargo, uno de los principales focos estuvo puesto en Alpine y el difícil fin de semana que atravesó Franco Colapinto. Por primera vez en la temporada, la escudería francesa sufrió dos problemas de confiabilidad que afectaron a sus pilotos en un mismo fin de semana. El argentino fue el más perjudicado: no pudo disputar la Sprint del sábado y tampoco logró completar la carrera principal del domingo.

Un fin de semana complicado de principio a fin

Los inconvenientes comenzaron el viernes, cuando Colapinto tuvo dificultades para encontrar una puesta a punto adecuada para su monoplaza. Luego llegaron los problemas eléctricos que le impidieron participar de la Sprint y, más tarde, una clasificación complicada para la carrera del domingo, con un auto inestable y difícil de manejar en un circuito que ya presentaba sus propios desafíos.

Nadie esperaba que Alpine terminara dejando a Colapinto fuera de las dos carreras del fin de semana. La falta de confiabilidad volvió a condicionar al piloto argentino y le impidió demostrar su potencial en Singapur.

El equipo francés también quedó bajo la lupa por sus resultados recientes. En las últimas tres carreras, Alpine no consiguió encontrar el rumbo y recibió numerosas críticas, algunas de ellas dirigidas al propio Colapinto por el accidente en Azerbaiyán. Sin embargo, el rendimiento del equipo y los problemas técnicos también forman parte de un contexto que complica las posibilidades del argentino.

La situación es cada vez más delicada para Alpine, que necesita sumar puntos para intentar quedarse con el quinto puesto del Campeonato de Constructores. Mientras tanto, Racing Bulls continúa alejándose en la clasificación y aprovecha las oportunidades que se le presentan.

Colapinto no encontró el rumbo en Singapur

El de Singapur fue uno de los fines de semana más incómodos para el bonaerense. La puesta a punto no funcionó como esperaba, no logró sentirse cómodo con el auto y tampoco pudo aprovechar al máximo el rendimiento disponible.

El viernes había dejado una señal alentadora al quedar a menos de una décima de Pierre Gasly en una vuelta de la clasificación. Sin embargo, esa expectativa se desvaneció el sábado, cuando se encontró con un monoplaza mucho más inestable y quedó lejos de los tiempos necesarios.

La falta de regularidad y los problemas mecánicos terminaron por arruinar sus posibilidades. Incluso con una estrategia favorable y alguna circunstancia de carrera que lo beneficiara, Colapinto habría tenido dificultades para acercarse a la zona de puntos, ya que el rendimiento general del Alpine tampoco acompañó.

Por eso, Singapur aparece como un fin de semana para dejar atrás cuanto antes y concentrarse en las próximas competencias.

Austin, la próxima oportunidad para Alpine

La Fórmula 1 tendrá ahora una pausa antes de trasladarse a Austin, donde Alpine espera introducir mejoras en el chasis y algunas evoluciones para recuperar competitividad.

La escudería necesita sumar puntos y aprovechar cualquier oportunidad que se presente en carrera. Después de Estados Unidos llegarán los Grandes Premios de México y Brasil, que completarán un exigente triplete americano en la recta final del campeonato.

El panorama obliga a Alpine a reaccionar si quiere mantener sus aspiraciones en el Campeonato de Constructores. Para Colapinto, el objetivo será recuperar confianza, encontrar mejores sensaciones con el auto y dejar atrás una fecha en la que prácticamente nada salió como esperaba.

El resumen del Gran Premio de Singapur

La carrera dejó a Max Verstappen como ganador, a Antonelli cada vez más cerca del campeonato y a Ferrari condicionado por sus decisiones estratégicas. McLaren, por su parte, no encontró el ritmo esperado, mientras que Liam Lawson consiguió puntos importantes para Racing Bulls.

En el otro extremo, Alpine volvió a mostrar sus dificultades, con problemas de confiabilidad que perjudicaron especialmente a Colapinto. Sergio Pérez, en tanto, tuvo una actuación destacada para Cadillac.

Resultado del GP de Singapur 2026