Diego Latorre cuestionó el formato del fútbol argentino

En una extensa entrevista con Infobae en Vivo, Diego Latorre analizó la situación institucional del fútbol argentino, criticó la conducción de la AFA y cuestionó la exigencia de la sociedad hacia la Selección Argentina. Además, recordó el difícil proceso emocional que atravesó Lionel Messi antes de conquistar títulos con el equipo nacional.

El exfutbolista y comentarista deportivo también se refirió al formato del torneo local, al rol de Claudio “Chiqui” Tapia y a la importancia que tuvo César Luis Menotti en la reconstrucción del vínculo entre el seleccionado y los hinchas.

La pérdida de credibilidad y el formato del torneo local

Latorre realizó un duro diagnóstico sobre el presente de la Primera División y cuestionó la cantidad de equipos que participan del campeonato. Según su análisis, la organización actual perjudica la calidad del producto y profundiza la distancia entre el fútbol y sus seguidores.

“El fútbol argentino es muy difícil de entender. Me parece que hay una desorganización brutal. Creo que no acompaña la pasión de la gente, que es la gran sostenedora de todo este negocio”, afirmó.

En ese sentido, apuntó contra las decisiones que, a su entender, responden a intereses políticos y dirigenciales antes que a las necesidades de los hinchas. “Esto de querer perpetuarse en el poder y para eso tener que contentar a treinta dirigentes y a los equipos que van subiendo y demás, me parece que es estar a espaldas del sentimiento que tiene la gente por el fútbol argentino, necesita algo mejor, incluso como producto”, sostuvo.

El comentarista también advirtió sobre la pérdida de interés de una parte del público y la falta de conexión con la actualidad de los equipos.

“No me parece que como producto sea tan redituable el fútbol argentino. Hay gente que no conoce la cara de los jugadores, que no sabe los nombres, que no sabe a qué hora se juegan los partidos, que está totalmente despegada de la realidad del fútbol, de la actualidad del fútbol y eso lo tendríamos que recuperar”, señaló.

El rol de la dirigencia y el legado de César Luis Menotti

Al referirse a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio Tapia, Latorre consideró que la responsabilidad por la situación del fútbol argentino no recae únicamente en el presidente, sino en el conjunto de los dirigentes.

“Es responsabilidad de todos los dirigentes. Tapia es la cabeza. Pero yo creo que hablando de Tapia puntualmente, no supo capitalizar en el fútbol argentino todo lo que entregó y la felicidad que nos dio la selección argentina”, expresó.

Para el exfutbolista, los éxitos del seleccionado nacional representaron una oportunidad para fortalecer el vínculo con los hinchas y mejorar el funcionamiento del fútbol local. Sin embargo, consideró que ese momento favorable no se aprovechó como podría haberse hecho.

De todos modos, destacó una decisión de Tapia que consideró fundamental para el seleccionado: la recuperación de la figura de César Luis Menotti.

“Pero sí le valoro algo al Chiqui, que me parece que es algo que le hizo muy bien al fútbol argentino, muy bien a la selección, que fue haber recuperado la figura de César Luis Menotti”, afirmó.

Latorre explicó que el exentrenador tuvo un papel clave en la construcción del sentido de pertenencia alrededor de la camiseta argentina. Para ilustrarlo, recordó el distanciamiento que existía entre los jugadores y el seleccionado durante la década de 1970.

“Me parece que Menotti ha sido unos personajes clave incluso para esta relación que tenemos nosotros con la camiseta de la selección argentina. Te estoy hablando ya del año 74, 75, cuando él fue director técnico. Los jugadores no querían jugar en la selección argentina y fue el Flaco Menotti el que impulsó esa relación que hoy es amorosa por el éxito”, explicó.

Además, sostuvo que durante mucho tiempo existió una desconexión entre el público y el equipo nacional, una relación que, según su mirada, Menotti contribuyó a reconstruir.

La exigencia de ganar y la angustia que atravesó Lionel Messi

En otro tramo de la entrevista, Latorre cuestionó la presión que la sociedad argentina deposita sobre los deportistas de élite y planteó que existe una exigencia desmedida de resultados, especialmente cuando se trata de la Selección Argentina.

“Ganar es muy difícil. Ganar es una excepción en el fútbol, en la vida”, reflexionó.

Para el comentarista, la relación entre el equipo nacional y los hinchas se vio afectada por la idea de que los jugadores tienen la obligación de ganar para satisfacer a la sociedad. En ese sentido, cuestionó la expectativa de que la historia y la tradición futbolística del país garanticen resultados.

“Creo que la Selección se desencuentra con la gente porque la gente se toma el derecho o se apropia de esta idea de que tiene que ganar para nosotros. No tiene que ganar, tiene que ganar para nosotros. Entonces ahí vos contraés una deuda”, planteó.

También recordó que otras potencias futbolísticas cuentan con grandes jugadores y, aun así, pueden pasar largos períodos sin conquistar una Copa del Mundo.

“¿Por qué nosotros tenemos que ganar? ¿Por qué tenemos esa pedantería de creer que ellos tienen que ganar para nosotros? No es muy popular lo que estoy diciendo, pero es real”, agregó.

En ese contexto, Latorre se refirió al sufrimiento que atravesó Lionel Messi durante los años en los que la Selección no conseguía títulos, antes de la consagración de la etapa de Lionel Scaloni. El exfutbolista recordó que la presión y las críticas tuvieron un fuerte impacto emocional en el capitán argentino.

“Entonces, eso le trajo mucha angustia. Un proceso, fue un proceso de mucha angustia. Incluso Messi quiso renunciar cuando salía segundo”, reveló.

La responsabilidad del periodismo en la presión sobre los futbolistas

Por último, Latorre apuntó contra una parte del periodismo deportivo por haber contribuido a instalar la idea de que terminar segundo equivale a fracasar.

“Viene de una línea bajada desde ya hace mucho tiempo que el segundo es un gran perdedor. Y ahí tiene mucha responsabilidad la prensa y muchos periodistas en forma puntual de trasladar esa idea a la gente”, sostuvo.

En su análisis, ese discurso se mantuvo durante décadas y alimentó una cultura futbolística en la que los subcampeonatos se interpretan como derrotas, incluso cuando alcanzar una final representa un logro deportivo importante.

“El segundo hay que tirarse de un avión, el segundo no se acuerda nadie, el segundo es el primero de los perdedores. Y fueron taladrando a la gente con ese mensaje durante treinta años”, concluyó.