Ex presidente del Barcelona criticó a Messi

La salida de Lionel Messi del Barcelona en agosto de 2021 sigue siendo una herida abierta para el club catalán. A más de cinco años de su partida, el argentino todavía no tuvo una despedida oficial ante los hinchas en el Camp Nou, una situación que volvió a generar polémica tras las declaraciones de Joan Gaspart, expresidente de la institución.

El exdirigente, que estaba al frente del club cuando Messi llegó a los 13 años, cuestionó que el capitán de la Selección Argentina todavía no haya participado de un homenaje y le pidió que deje de lado sus diferencias con el actual presidente, Joan Laporta.

“Que vaya con cuidado. El Barça está por encima de su persona”, expresó Gaspart en el podcast Sólo para culés. Sin dejar de reconocer la importancia del rosarino en la historia del club, agregó: “Él es un gran jugador, el mejor del mundo, en parte, no digo en qué porcentaje, en parte del Barça”.

El expresidente también recordó el vínculo que mantiene con el futbolista desde sus primeros años en Barcelona. “Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía trece años y yo era presidente del Barça”, sostuvo.

El pedido de Joan Gaspart a Messi para que se despida del Barcelona

Gaspart fue contundente al referirse a la posibilidad de que Messi regrese al Camp Nou para recibir el reconocimiento de los hinchas. Para el exdirigente, el homenaje debería concretarse independientemente de quién esté al frente de la institución.

“Llegará el día en que a mí me empezará a molestar que el señor Messi no tome la más mínima pega que le diga el Barça para despedirse de la afición. Sea quien sea el presidente, que venga a despedirse del Barça”, afirmó.

Además, rechazó la posibilidad de que el argentino condicione su presencia a la salida de Laporta, con quien mantiene diferencias vinculadas a su partida en 2021.

“No tiene por qué. Laporta es el presidente, y si viene el día en que Laporta no esté, yo no iría a ese homenaje. Condicionar la venida a Barcelona a que Laporta no estuviera, no. Si no estuviera, yo no voy a ese día del homenaje. ¿Quién se ha creído? Un momento, por favor”, lanzó Gaspart.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre una de las despedidas pendientes más importantes en la historia reciente del Barcelona, cuyo máximo ídolo todavía no volvió a disputar un partido oficial en el Camp Nou desde su salida.

Por qué Lionel Messi se fue del Barcelona en 2021

Messi abandonó el club catalán en agosto de 2021, en medio de una profunda crisis económica y de las restricciones financieras de LaLiga. Aunque existía la intención de continuar el vínculo, las condiciones económicas de la institución impidieron concretar la renovación de su contrato.

De esa manera, el rosarino se marchó como agente libre y continuó su carrera en el Paris Saint-Germain, antes de incorporarse al Inter Miami de Estados Unidos en 2023.

Desde entonces, el argentino no volvió a jugar un encuentro oficial con el conjunto blaugrana, aunque su figura continúa ocupando un lugar central en la historia y en la identidad del club.

Los números de Lionel Messi en el Barcelona

La trayectoria de Messi en el Barcelona dejó cifras históricas que explican por qué su despedida continúa siendo un tema sensible para los hinchas.

Durante su etapa en el primer equipo, el argentino disputó 778 partidos oficiales, marcó 672 goles y brindó 269 asistencias. Además, conquistó 34 títulos, entre ellos cuatro Champions League y diez campeonatos de LaLiga.

También se convirtió en uno de los futbolistas más laureados de la historia del club y estableció numerosos récords individuales, como el de máximo goleador histórico del Barcelona y de LaLiga.

A pesar de su salida en 2021, el vínculo entre Messi y el conjunto catalán sigue vigente en la memoria de los hinchas. Ahora, las declaraciones de Gaspart vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que todavía no tiene respuesta: cuándo y cómo será la despedida oficial del máximo ídolo blaugrana.

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