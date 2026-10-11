Michel presentó un proyecto para quitar beneficios fiscales a empresas chilenas por la ruta comercial con Malvinas

Guillermo Michel presentó un proyecto para denunciar dos acuerdos bilaterales entre la Argentina y Chile.

La iniciativa surgió tras el anuncio de la reanudación de la ruta comercial entre Punta Arenas y Malvinas.

El buque chileno Danstar tiene previsto viajar en noviembre para abastecer a los habitantes de las islas.

Los convenios vigentes establecen beneficios impositivos para determinadas operaciones de empresas chilenas en la Argentina.

Michel sostiene que esos beneficios deben revisarse si Chile colabora con actividades que considera contrarias al reclamo argentino.

El proyecto plantea una medida económica que no implica, por sí misma, romper las relaciones diplomáticas con Chile.

El diputado nacional por el peronismo entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para que el Gobierno argentino denuncie dos acuerdos bilaterales con Chile que otorgan beneficios impositivos a empresas de ese país que operan en la Argentina. La iniciativa busca vincular las condiciones económicas de la relación bilateral con la posición chilena frente a la cuestión Malvinas, luego de la reanudación anunciada de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas.

El planteo del legislador se originó en la próxima navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera, prevista para noviembre. Según lo señalado en los fundamentos del proyecto, el viaje tendrá como objetivo abastecer a los habitantes de las islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino.

Michel cuestionó esa reanudación y la interpretó como una muestra de falta de solidaridad de Chile con el reclamo argentino de soberanía. A partir de ese argumento, propuso que la Argentina revise las condiciones tributarias que benefician a las empresas chilenas con inversiones o rentas generadas en territorio nacional.

La iniciativa solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, formalice el retiro de dos instrumentos jurídicos. El primero es el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre la Argentina y Chile, aprobado mediante la Ley 24.342. El segundo es el convenio para eliminar la doble imposición sobre la renta y el patrimonio y prevenir la evasión y la elusión fiscal, aprobado por la Ley 27.274.

Ambos acuerdos establecen condiciones tributarias específicas para las operaciones empresariales entre los dos países, incluidos límites a las retenciones aplicables a ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías. Si prosperara la propuesta y se concretara la denuncia de los instrumentos, las empresas chilenas dejarían de contar con las ventajas impositivas previstas en esos convenios, de acuerdo con el objetivo planteado por el diputado.

El proyecto aclara que denunciar un tratado internacional significa comunicar formalmente la decisión de retirarse de ese acuerdo. Esa medida no supone, por sí misma, una ruptura de las relaciones diplomáticas entre los Estados involucrados, aunque modificaría las condiciones jurídicas que regulan determinados aspectos de sus vínculos económicos.

En los fundamentos, Michel recordó que la Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. También cuestionó que Londres continúe autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales en áreas sujetas a esa controversia sin autorización argentina.

El legislador sostuvo que la defensa de la soberanía debe abarcar tanto las acciones del Reino Unido como las de otros países que, según su interpretación, contribuyan logísticamente a las actividades económicas desarrolladas en las islas. Desde esa perspectiva, consideró que la política exterior argentina debe incorporar herramientas económicas y tributarias para responder a situaciones que el Gobierno entienda contrarias a sus intereses soberanos.

Como antecedente, el proyecto menciona la Ley 26.659, posteriormente modificada por la Ley 26.915, que establece prohibiciones y sanciones para personas físicas y jurídicas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades competentes.

Michel vinculó ese marco legal con la decisión del Gobierno nacional de retomar la aplicación del régimen frente a actividades hidrocarburíferas consideradas ilegítimas. A su entender, esa política debería complementarse con una revisión de los acuerdos económicos que mantienen beneficios para compañías de países cuya actuación en torno a Malvinas considera incompatible con la posición argentina.

El diputado defendió la propuesta como una medida de presión económica y no como un intento de romper el diálogo con Chile. Su argumento central es que la Argentina no debería mantener concesiones fiscales a empresas de ese país si, al mismo tiempo, se reanudan servicios comerciales que considera perjudiciales para el reclamo de soberanía.

La iniciativa abre así una discusión sobre el alcance de los instrumentos tributarios bilaterales y su utilización como herramienta de política exterior. Su eventual aplicación dependerá del tratamiento legislativo y de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo respecto de los acuerdos vigentes.