Milei y Bullrich negocian su convivencia política

Por RICARDO ZIMERMAN

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La reunión entre Javier Milei y Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos dejó una señal política que excede la cordialidad de una fotografía y los mensajes de entendimiento difundidos después del encuentro. En un oficialismo que procura preservar la cohesión mientras se aproxima la disputa por las candidaturas de 2027, la conversación entre el Presidente y la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza expuso una realidad incómoda: la alianza que sostiene al Gobierno no está exenta de tensiones y la discusión sobre quién toma las decisiones comienza a adquirir una importancia creciente.

La política argentina suele confundir la ausencia de conflictos públicos con la existencia de una unidad sólida. Sin embargo, las diferencias que Bullrich viene expresando sobre determinadas decisiones oficiales sugieren que la convivencia entre los principales referentes libertarios requiere algo más que gestos de lealtad. La senadora tiene una trayectoria propia, conserva un capital electoral que el Presidente reconoce y considera que su pertenencia al oficialismo no debería obligarla a renunciar a sus convicciones. Milei, por su parte, parece comprender que una ruptura con ella tendría costos políticos difíciles de justificar.

El encuentro en Olivos permitió descomprimir las versiones de una disputa inminente. Bullrich describió la conversación como profunda y aseguró que había podido plantear sus posiciones con sinceridad. El Presidente respondió con referencias a las consignas que identifican su proyecto político. El mensaje de ambos fue suficientemente claro para desalentar, al menos por el momento, las especulaciones sobre una fractura. Pero una fotografía compartida no resuelve las diferencias que la hicieron necesaria.

La cuestión de fondo consiste en determinar hasta dónde puede llegar la autonomía de una dirigente que forma parte del oficialismo, pero que no parece dispuesta a convertirse en una simple ejecutora de las decisiones presidenciales. Bullrich transmitió que seguirá señalando aquello que considera equivocado y, según trascendió, Milei aceptó esa postura. El entendimiento tiene una lógica política: un Presidente que pretende consolidar su espacio necesita dirigentes con identidad propia, siempre que esa autonomía no termine transformándose en una competencia por el liderazgo.

Los desacuerdos alrededor de las designaciones judiciales ilustran el problema. La senadora ya había manifestado su malestar por la negativa oficial a respaldar una candidatura judicial y, más recientemente, anticipó que no acompañará el nombramiento de la fiscal Susana Pernas. Su objeción está vinculada con la actuación de la magistrada en la causa contra el policía Luis Chocobar. Para Bullrich, esas decisiones no son cuestiones menores ni simples diferencias de procedimiento. Se relacionan con posiciones que considera irrenunciables y con una identidad política construida durante años.

El Gobierno, sin embargo, no funciona únicamente a partir de convicciones individuales. También es una estructura de poder en la que cada nombramiento, cada negociación parlamentaria y cada decisión electoral establece jerarquías. Allí aparece uno de los principales focos de fricción entre Bullrich y el entorno de Karina Milei. La relación entre ambas dirigentes no necesariamente impide el diálogo, pero las diferencias alrededor de la influencia que ejercen determinados integrantes de la organización libertaria complican la convivencia. Los vínculos tensos con los primos Menem forman parte de esa disputa, especialmente cuando el Senado debe tratar candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

La discusión judicial, en consecuencia, puede ser apenas la expresión visible de una competencia más amplia. Bullrich ha ganado peso dentro del oficialismo y pretende que ese crecimiento se traduzca en una participación más relevante en las decisiones estratégicas. Su incorporación a la Mesa Política consolidó esa posición, pero el desafío mayor será la definición de las listas para las elecciones del año próximo. En ese terreno, la lapicera partidaria constituye una herramienta decisiva y su control permanece en manos de la conducción nacional de La Libertad Avanza.

La senadora parece considerar que el proyecto libertario tiene dos figuras con derecho a intervenir en sus principales definiciones: Milei y ella misma. Su planteo se apoya en la proyección nacional que conserva, en su llegada a sectores empresariales y en la valoración que todavía recibe entre una parte del electorado. Sus apariciones en ámbitos económicos y sus contactos con representantes del establishment alimentan la percepción de que podría encarnar una versión del oficialismo más abierta a determinadas demandas del sector privado. Pero una cosa es despertar interés entre empresarios y otra, muy distinta, construir una alternativa electoral capaz de prescindir del Presidente.

Los números que el texto atribuye a las encuestas seguidas por los estrategas oficiales muestran que Milei conserva una base electoral relevante. Aunque ese respaldo no elimina las dificultades económicas ni garantiza una recuperación política, sí limita las posibilidades de quienes imaginan un oficialismo encabezado por otra figura. Bullrich puede tener ambiciones propias y sus seguidores pueden alentar una candidatura presidencial en 2027, pero el escenario todavía favorece la continuidad de la sociedad política. Una ruptura anticipada podría privarla de influencia dentro del Gobierno sin asegurarle una estructura competitiva por fuera de él.

La economía representa, además, una zona particularmente delicada. Bullrich promueve la necesidad de atender las dificultades de determinados sectores sociales y mantiene contactos con el economista Carlos Melconian, una relación que genera incomodidad en el equipo económico. Esas diferencias revelan que la discusión no se limita a los cargos ni a las candidaturas: también alcanza a la orientación de las políticas públicas y a la capacidad de introducir correcciones en un programa que Milei defiende como propio.

El Presidente y la senadora parecen haber encontrado, por ahora, una fórmula de convivencia: ella conservará la posibilidad de disentir y él evitará interpretar cada diferencia como una deslealtad. Pero ese equilibrio dependerá de que ambos acepten límites. Bullrich deberá decidir si su autonomía sirve para fortalecer su posición dentro del oficialismo o si termina convirtiéndose en una competencia prematura por la sucesión. Milei, a su vez, tendrá que demostrar que la lealtad política no exige obediencia automática y que existe espacio para las diferencias dentro de su propio espacio.

La reunión de Olivos no clausuró la interna. Apenas estableció las condiciones para administrarla. La verdadera prueba llegará cuando las discrepancias dejen de expresarse en declaraciones o candidaturas judiciales y deban traducirse en decisiones sobre el rumbo económico, el armado electoral y la distribución del poder. Entonces se verá si la sociedad entre Milei y Bullrich es una alianza capaz de convivir con las diferencias o una tregua sostenida por la conveniencia de no enfrentarse antes de tiempo.