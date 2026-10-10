Pullaro reconociò a 88 policias retirados

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó diplomas a 88 agentes retirados, hombres y mujeres, que en 2024 decidieron reincorporarse a la Policía provincial para colaborar con la implementación del Plan de Seguridad.

Además, 11 directores que alcanzaron la máxima jerarquía durante este período recibieron el Sable del Brigadier, incluidos directores generales que anteriormente no habían sido distinguidos.

El reconocimiento se realizó en la Sala Walsh de la sede de Gobierno en Rosario y se enmarca en una nueva convocatoria del Ejecutivo provincial para reincorporar a policías retirados, con el objetivo de desarrollar tareas de custodia en espacios públicos.

Durante el acto, Pullaro agradeció el compromiso de los agentes que, después de años de servicio, decidieron volver a ponerse a disposición de la Provincia en un momento que calificó como difícil en materia de seguridad.

El mandatario destacó los resultados del plan y afirmó que Santa Fe se convirtió en un ejemplo para Argentina y el mundo. Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, la estrategia de seguridad logró reducir la violencia en más de un 60 %.