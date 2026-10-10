Franco Colapinto no pudo terminar la Sprint de Singapur por una falla técnica

Franco Colapinto sufrió otro revés en la Fórmula 1 y no pudo completar la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026. El piloto argentino debió abandonar por un problema de software en su Alpine A526 y volvió a quedarse sin sumar puntos en esta instancia, a la espera de la carrera principal del domingo.

La Sprint sufrió una demora de media hora debido a la intensa lluvia que cayó sobre el circuito de Marina Bay. Finalmente, los pilotos salieron a pista con neumáticos intermedios para piso mojado, en una largada complicada que terminó con varios abandonos.

George Russell fue uno de los primeros en quedar fuera de competencia. El británico de Mercedes había conseguido superar a Max Verstappen en la largada y se encontraba al frente del pelotón cuando perdió el control de su monoplaza y chocó contra el muro.

A continuación, también quedaron fuera de carrera Lance Stroll, Sergio Pérez, Isack Hadjar, Franco Colapinto, Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon y Oscar Piastri.

Según la información difundida sobre la competencia, varios de los abandonos estuvieron vinculados a problemas de software y no a choques entre los monoplazas. En ese contexto, Colapinto tampoco pudo completar la prueba y deberá enfocarse en la carrera principal del domingo.

En la parte delantera, Max Verstappen se quedó con la victoria tras largar desde la pole position. Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari, completaron el podio. Por su parte, Kimi Antonelli terminó cuarto y amplió su ventaja sobre Russell en la lucha por el campeonato.

El resultado de la Sprint del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Nico Hülkenberg (Audi) Lando Norris (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) – DNF Alexander Albon (Williams) – DNF Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Isack Hadjar (Red Bull) – DNF George Russell (Mercedes) – DNF Sergio Pérez (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Colapinto sigue sin sumar puntos en las Sprint de la temporada

El piloto argentino todavía no logró sumar puntos en ninguna de las carreras Sprint disputadas durante la temporada 2026. Estos fueron sus resultados:

China: 14.º

Miami: 10.º

Canadá: 9.º

Gran Bretaña: 12.º

Países Bajos: 12.º

Singapur: abandono (DNF)

Tras el abandono en Marina Bay, Colapinto buscará recuperarse en la carrera principal del Gran Premio de Singapur, donde intentará completar una buena actuación con Alpine.