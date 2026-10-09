El secreto de la dieta nórdica

Un estudio encabezado por la Universidad de Aarhus y la Universidad de Upsala encontró que seguir una dieta nórdica saludable se asoció con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas durante un período de 24 años. La investigación analizó datos de 64.406 adultos de Suecia y comparó este patrón alimentario con las recomendaciones nutricionales generales y con la ausencia de una pauta alimentaria específica.

Según las estimaciones, una adhesión estricta a la dieta nórdica se vinculó con un riesgo de muerte un 4 % menor que el asociado a las Recomendaciones Nórdicas de Nutrición de 2023. En comparación con no seguir una intervención alimentaria definida, la reducción estimada fue del 6 %.

Los resultados fueron publicados en The American Journal of Clinical Nutrition y difundidos por ScienceAlert. Para realizar el análisis, los investigadores estudiaron información de hombres y mujeres suecos de mediana y avanzada edad, recopilada en distintos momentos entre 1997 y 2019.

El equipo utilizó un método estadístico conocido como emulación de ensayo clínico objetivo, que permite estimar qué podría haber ocurrido si las personas hubieran mantenido determinadas pautas alimentarias durante décadas.

Sin embargo, no se trató de un ensayo clínico en el que los participantes fueran asignados a distintas dietas. Los autores advirtieron que las conclusiones dependen de supuestos estadísticos y que no se puede descartar la influencia de factores que no fueron medidos.

Qué alimentos incluye la dieta nórdica

La dieta nórdica comparte características con la mediterránea, aunque prioriza alimentos tradicionalmente consumidos en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia.

Su base está compuesta por vegetales, frutas, legumbres, cereales integrales, pescado y grasas insaturadas. Entre los productos destacados se encuentran la avena, el centeno, las bayas, las manzanas, las peras, las coles, las papas, las zanahorias y las remolachas.

En este patrón alimentario, el aceite de colza o canola suele ocupar un lugar importante como fuente de grasas insaturadas. También se recomienda consumir pescado graso, como el salmón, que aporta proteínas y ácidos grasos omega-3.

A diferencia de los patrones alimentarios basados en harinas refinadas, la propuesta da protagonismo a los granos enteros y a los alimentos frescos o mínimamente procesados.

Por otro lado, busca limitar el consumo de carnes procesadas, productos ultraprocesados, azúcar y grasas saturadas, presentes en alimentos como la manteca y parte de la bollería industrial.

Qué encontró el estudio sobre las enfermedades hepáticas

Aunque los resultados mostraron una asociación favorable con la mortalidad general, la investigación no encontró una reducción clara del riesgo de complicaciones hepáticas graves.

La estimación del riesgo a 24 años fue del 0,53 % entre quienes seguían una dieta nórdica saludable, frente al 0,70 % para quienes seguían las recomendaciones nutricionales de 2023 y al 0,64 % para quienes no adoptaban una intervención alimentaria específica.

Debido a que los intervalos de incertidumbre se superpusieron, los investigadores evitaron atribuir un efecto definido de la dieta sobre estas complicaciones.

Las asociaciones más favorables con la mortalidad se observaron en un grupo con una proporción ligeramente mayor de mujeres y de personas mayores de 65 años con hipertensión o diabetes. En ese conjunto, sin embargo, también hubo diferencias en la actividad física y el consumo de alcohol, por lo que se necesitan más investigaciones para comprender mejor los resultados.

Qué dicen otros estudios sobre la dieta nórdica

Un ensayo clínico realizado previamente en Suecia durante un año evaluó este patrón alimentario en adultos con prediabetes o diabetes tipo 2. La alimentación incluía avena, pan de centeno, pescado graso, productos locales y aceite de canola, con menor presencia de manteca, pan blanco y pasta.

Ese trabajo registró reducciones de la grasa hepática, el peso corporal y algunos indicadores de glucosa y lípidos.

Ulf Risérus, investigador de la Universidad de Upsala y autor principal de ese ensayo, señaló que los participantes con diabetes que siguieron la dieta redujeron algo más del 20 % de la grasa del hígado.

No obstante, estos resultados no demuestran por sí solos que la dieta prevenga complicaciones hepáticas graves a largo plazo.

Cómo adaptar la dieta nórdica en otros países

No es necesario reproducir exactamente la cocina escandinava para incorporar los principios de este patrón alimentario. La propuesta consiste en priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados, y reemplazar opciones con abundantes grasas saturadas, azúcares o harinas refinadas.

En Argentina y otros países de América Latina, algunas alternativas son:

Elegir avena o pan integral en lugar de productos elaborados con harinas refinadas.

Incorporar legumbres y verduras como base de las comidas.

Priorizar frutas de estación.

Consumir pescado cuando resulte accesible.

Incluir frutos secos en cantidades moderadas.

Utilizar aceites vegetales en cantidades moderadas, entre ellos el de canola.

El aceite de canola es una alternativa posible, pero no la única fuente de grasas insaturadas que puede formar parte de una alimentación saludable.

La participación de la Universidad de Aarhus en esta investigación amplía una línea de estudios sobre la dieta nórdica, un patrón alimentario que cuenta con menos evidencia acumulada que la dieta mediterránea.

Los próximos estudios deberán determinar qué componentes de esta alimentación explican su asociación con una mayor longevidad y en qué grupos de personas podría ofrecer mayores beneficios.