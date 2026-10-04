El snack que recomiendan los cardiólogos para bajar el colesterol malo y cuidar el corazón

Los pistachos aportan grasas insaturadas, fibra y proteínas, y diferentes estudios analizaron su posible impacto sobre la salud cardiovascular

Los pistachos pueden ser una alternativa práctica para incorporar como snack durante el día. Además de su sabor, estos frutos secos aportan grasas saludables, fibra, proteínas y otros nutrientes que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Su posible relación con la salud cardiovascular fue analizada en distintas investigaciones. Una revisión publicada en 2024 en la revista Advances in Nutrition examinó los resultados de 76 estudios sobre el consumo de frutos secos y su impacto en los niveles de grasas en sangre.

Los investigadores encontraron que incorporar frutos secos a la alimentación puede contribuir a mejorar algunos parámetros relacionados con el colesterol, aunque los resultados no fueron iguales para todos los indicadores estudiados.

Qué efecto pueden tener los pistachos sobre el colesterol

Dentro del análisis, los pistachos se destacaron porque su consumo estuvo asociado con una reducción significativa del colesterol total.

Este resultado coincide con investigaciones anteriores que estudiaron específicamente los efectos de este fruto seco en personas con niveles elevados de colesterol.

Uno de los ensayos, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, observó que las personas con colesterol elevado registraron una disminución del llamado colesterol malo al incorporar pistachos a su alimentación.

Una posible explicación se encuentra en su composición nutricional. Los pistachos contienen grasas insaturadas, que pueden resultar beneficiosas cuando reemplazan alimentos con una mayor cantidad de grasas saturadas.

Además, aportan fibra y fitoesteroles, compuestos que se encuentran naturalmente en determinados alimentos y que también fueron estudiados por su relación con el metabolismo del colesterol.

Qué otros snacks saludables pueden incorporarse

Los pistachos no son la única alternativa. Una alimentación variada puede incluir diferentes alimentos con nutrientes beneficiosos para la salud cardiovascular:

Pistachos: aportan grasas insaturadas, fibra y proteínas.

Almendras: contienen fibra, proteínas y grasas insaturadas.

Nueces: son una fuente de grasas saludables.

Frutas: aportan fibra, vitaminas y minerales.

Avena: contiene un tipo de fibra que puede contribuir al control del colesterol.

La clave está en incorporarlos dentro de un patrón de alimentación equilibrado, y no en considerar a un único alimento como responsable de mejorar los niveles de colesterol.

Cómo conviene consumir los pistachos

Los pistachos pueden incorporarse como colación o sumarse a distintas comidas. Para aprovechar mejor su perfil nutricional, una alternativa es elegirlos naturales o sin sal agregada.

En cambio, conviene prestar atención a las versiones con coberturas azucaradas, exceso de sal u otros ingredientes que pueden aumentar considerablemente su aporte de calorías, azúcar o sodio.

El colesterol no se controla solamente con un alimento

Aunque los estudios sobre pistachos muestran resultados alentadores, comer este fruto seco por sí solo no alcanza para controlar el colesterol.

La salud cardiovascular depende de múltiples factores. Por eso, además de una alimentación equilibrada, son importantes la actividad física regular, no fumar y mantener un peso saludable, entre otros hábitos.

En este contexto, los pistachos pueden ser una opción sencilla para reemplazar snacks menos saludables y formar parte de una alimentación orientada al cuidado del corazón.