Bullrich pidió acelerar la mejora económica

Patricia Bullrich destacó la diferencia entre la situación económica actual y la de 2023.

La senadora sostuvo que todavía falta acelerar el impacto de la mejora sobre las familias.

Puso el foco en los ingresos y en gastos como alquiler, educación y salud.

Vinculó la mejora económica con la reducción del gasto y el equilibrio fiscal.

Bullrich reclamó explicaciones sobre la declaración jurada de Manuel Adorni.

La jefa del bloque oficialista afirmó que respaldar al Gobierno también implica señalar aspectos que deben corregirse.

Patricia Bullrich volvió a marcar algunos de los desafíos que, según su mirada, todavía enfrenta la gestión de Javier Milei para que los resultados económicos tengan un impacto más visible en la vida cotidiana. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que la situación del país es diferente a la de 2023, aunque consideró necesario acelerar el proceso para que la mejora llegue de manera más directa a los hogares.

Durante una entrevista, Bullrich comparó el escenario actual con el registrado en 2023 y destacó la reducción de la inflación como uno de los principales cambios. “Si nos comparamos con cómo estábamos en 2023, con 211% de inflación, estamos infinitamente mejor”, afirmó. Sin embargo, planteó que esa mejora todavía no resulta suficiente para una parte de la población y sostuvo que “falta darle velocidad” al proceso.

La senadora explicó que el Gobierno había avanzado sobre cuestiones que consideró estructurales, pero señaló que ahora el desafío consistía en conseguir que esas transformaciones se reflejaran en la economía de cada familia. En su análisis, la estabilidad de los precios aporta previsibilidad, aunque todavía existen dificultades relacionadas con los ingresos y los gastos cotidianos.

Bullrich puso especialmente el foco en el poder adquisitivo y mencionó entre las principales preocupaciones de los hogares los costos de los alquileres, la educación y la salud. También hizo referencia a las dificultades que atraviesan quienes tienen responsabilidades familiares y deben afrontar esos gastos con sus ingresos.

Para la dirigente, el siguiente paso de la política económica debe ser precisamente conseguir que los avances alcanzados en materia de estabilidad tengan una incidencia más concreta sobre la población. “Este es el paso que tenemos que dar ahora”, sostuvo al referirse a la necesidad de trasladar los efectos de las medidas económicas a la vida cotidiana.

La senadora vinculó ese objetivo con la reducción del gasto público y el equilibrio de las cuentas del Estado. Según su planteo, si el Gobierno deja de recurrir a la emisión monetaria para financiarse y disminuye aquellos gastos que considera innecesarios, los recursos liberados deberían terminar beneficiando a la sociedad.

De esta manera, Bullrich combinó su respaldo general al rumbo de la administración libertaria con un señalamiento sobre la necesidad de profundizar el impacto de las políticas económicas. Su planteo apuntó a una etapa en la que la estabilidad alcanzada debería traducirse, según su perspectiva, en una mejora más perceptible para las familias.

Durante la misma entrevista, la senadora también se refirió a Manuel Adorni y a las observaciones que habían surgido en torno de su declaración jurada. Bullrich sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben poder explicar de manera consistente el origen de sus recursos y consideró que las cuestiones vinculadas con el patrimonio del exjefe de Gabinete deben ser analizadas por la Justicia.

“Tenés tu declaración jurada y presentala”, expresó al recordar su posición sobre Adorni. La dirigente insistió en que los integrantes del Gobierno deben mantener determinados estándares de transparencia y reclamó que las situaciones que generen dudas sean esclarecidas.

En ese sentido, Bullrich sostuvo: “No defendamos lo indefendible, defendamos aquellas personas que hacen las cosas bien”. La frase sintetizó su postura respecto de la necesidad de diferenciar el respaldo político a la gestión de la defensa de situaciones particulares que, a su criterio, deben ser explicadas.

La senadora ya había planteado meses atrás sus cuestionamientos sobre la declaración patrimonial de Adorni. En junio, había considerado que el episodio excedía la posibilidad de un simple error y había reclamado que las responsabilidades fueran determinadas en el ámbito judicial.

Bullrich aclaró, de todos modos, que sus cuestionamientos no significaban abandonar su respaldo al Gobierno. “Hay que cuidar al Gobierno”, sostuvo, aunque planteó que ese acompañamiento también implica señalar los aspectos que considera necesario corregir.

Así, la jefa del bloque oficialista en el Senado mantuvo una posición de respaldo a la administración de Milei, pero incorporó dos advertencias: acelerar el traslado de la mejora económica hacia las familias y sostener criterios de transparencia dentro del Gobierno.