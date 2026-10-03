Santa Fe impulsa la producción y el empleo a través de las industrias creativas

Con la mirada puesta en fortalecer la actividad económica y generar nuevas oportunidades laborales, el Gobierno de Santa Fe continúa desarrollando políticas destinadas a promover la producción y recuperar espacios para el desarrollo de actividades comerciales y culturales.

En ese contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes por la noche la apertura de la décima edición de la Feria del Centro, un encuentro que reúne a emprendedores y representantes de las industrias creativas de la Región Centro.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y busca generar un espacio para exhibir y comercializar productos vinculados con distintos sectores de la economía creativa.

La feria forma parte de una estrategia que apunta a fortalecer a los emprendimientos, ampliar sus posibilidades de comercialización y promover la articulación entre las provincias que integran la Región Centro.

Durante la inauguración, el Gobierno provincial destacó la importancia de vincular la cultura y la creatividad con la producción y la generación de empleo, en un contexto en el que los emprendimientos y las pequeñas unidades productivas ocupan un lugar relevante dentro de las economías regionales.

La décima edición del encuentro vuelve a posicionar a Santa Fe como sede de una propuesta que reúne a productores, diseñadores y emprendedores de distintos rubros, con el objetivo de acercar sus propuestas al público y generar nuevas oportunidades para el sector.