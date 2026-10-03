Pettovello desplazó a Claudia Testa de Trabajo

Sandra Pettovello desplazó a Claudia Testa de la Subsecretaría de Trabajo.

Mariano Sartoris asumió el cargo luego de desempeñarse en áreas administrativas y legales de Capital Humano.

La decisión fue encuadrada oficialmente dentro de una reestructuración administrativa del ministerio.

Testa había llegado al cargo en noviembre de 2024 por impulso de Julio Cordero.

Durante su gestión tuvo un papel central en negociaciones salariales y convenios colectivos.

Sartoris se convirtió en el sexto funcionario que ocupó la Subsecretaría de Trabajo desde diciembre de 2023.

La estructura laboral del Ministerio de Capital Humano volvió a modificarse con el desplazamiento de Claudia Testa de la Subsecretaría de Trabajo y la designación de Mariano Sartoris en su reemplazo. La decisión fue presentada como parte de un proceso de “reestructuración administrativa” de la cartera que conduce Sandra Pettovello y quedó acompañada por el avance de un funcionario considerado de confianza de la ministra.

Sartoris ya formaba parte del área laboral de Capital Humano y contaba con experiencia dentro de la propia estructura ministerial. Antes de asumir la Subsecretaría de Trabajo había ocupado el cargo de subsecretario Administrativo en la Secretaría de Trabajo y, luego de que las áreas jurídicas y administrativas fueran absorbidas por Capital Humano en junio pasado, había sido designado subsecretario Legal del ministerio.

Su llegada al nuevo puesto reforzó la presencia de funcionarios cercanos a Pettovello en áreas consideradas estratégicas de la cartera. Desde el entorno oficial señalaron que la elección respondió a la confianza de la ministra en quienes ocupan los distintos cargos, aunque remarcaron que la salida de Testa no implicaba un cuestionamiento a su desempeño, sino que estaba vinculada con una reorganización más amplia del ministerio.

El nuevo subsecretario tenía además antecedentes en la administración pública porteña. Entre 2011 y 2015 se desempeñó en la Gerencia Operativa de Recursos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y anteriormente había ocupado funciones en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, entre 2005 y 2010. Antes de incorporarse a Capital Humano también había trabajado en el ámbito de las relaciones laborales de la Cámara de Diputados.

Su perfil profesional estuvo vinculado principalmente con el Derecho y la gestión administrativa y laboral. Cuando fue designado para conducir la Subsecretaría Legal de Capital Humano se había destacado su experiencia tanto en el sector público como en el privado y su participación en el análisis jurídico de las iniciativas impulsadas por el ministerio.

Testa, en tanto, había llegado a la Subsecretaría de Trabajo a fines de noviembre de 2024, impulsada por Julio Cordero, entonces titular del área. Hasta ese momento se desempeñaba como directora general de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su incorporación al Gobierno nacional había estado relacionada con su experiencia de gestión y con los vínculos construidos con representantes sindicales y empresarios.

Cordero había sido uno de los principales impulsores de su llegada a Nación, debido a que ya conocía su desempeño en la administración porteña. A ese antecedente se había sumado su paso previo por el equipo de abogados de la UOCRA, organización encabezada por Gerardo Martínez, circunstancia que había contribuido a sus vínculos con sectores del sindicalismo dialoguista.

Durante su gestión al frente de la Subsecretaría de Trabajo, Testa había concentrado numerosas responsabilidades, especialmente en las negociaciones salariales y en los procesos relacionados con la renovación de convenios colectivos de trabajo. También había quedado a cargo de la Dirección de Asociaciones Sindicales durante el período en que su titular, Claudio Aquino, fue apartado de la gestión.

La salida de Testa se produjo además en un área que había experimentado sucesivos cambios desde diciembre de 2023. Sartoris se convirtió así en el sexto funcionario en ocupar la Subsecretaría de Trabajo durante ese período. Antes habían pasado por el cargo Martín Huidobro, Horacio Pitrau, Mariana Hortal Sueldo y Liliana Archimbal, además de la propia Testa.

Con el nuevo cambio, Pettovello volvió a imprimir una modificación en la estructura de Capital Humano y colocó al frente de la Subsecretaría de Trabajo a un funcionario que ya integraba su equipo y que había asumido previamente responsabilidades jurídicas y administrativas dentro de la cartera.