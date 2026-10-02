El Municipio refuerza el corte de césped y el mantenimiento de los espacios verdes

La Municipalidad de Rafaela refuerza las tareas de corte de césped y desmalezado en los espacios públicos de la ciudad. El trabajo se sostiene durante todo el año y se intensifica en primavera y verano, cuando la vegetación crece con mayor rapidez.



Las intervenciones combinan el uso de maquinaria en superficies amplias y motoguadañas en bordes y sectores de difícil acceso. Esta modalidad permite atender las características de cada lugar y mantener los espacios en condiciones para su uso.



Este trabajo necesita el acompañamiento de los propietarios en sus inmuebles. La Ordenanza N.º 3508 establece la obligación de mantener los terrenos total o parcialmente baldíos libres de yuyos y malezas, en buenas condiciones de higiene. También contempla el mantenimiento de las veredas.



Por eso, se solicita realizar cortes periódicos de césped, retirar los residuos acumulados y revisar el estado de patios, lotes y frentes. Mantener estos espacios contribuye al cuidado del barrio y evita molestias a quienes viven cerca.



Ante incumplimientos, la normativa contempla el emplazamiento al propietario y, si la situación persiste, la posibilidad de realizar los trabajos con cargo al responsable, mediante el procedimiento correspondiente.



Para informar sobre terrenos con falta de mantenimiento o realizar consultas, los vecinos pueden comunicarse con el 147 (línea de gestión de reclamos) o por WhatsApp al 3492 300270.



El mantenimiento de los espacios públicos y el cuidado de las propiedades particulares se complementan. Sostener ambas tareas permite disfrutar de una ciudad más limpia y con espacios mejor cuidados.