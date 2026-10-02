Dellasanta rechazó la nueva bandera y cuestionó el proceso

El concejal Fabricio Dellasanta votó en contra del proyecto para oficializar la nueva bandera de Rafaela al considerar que el proceso de selección estuvo atravesado por falta de transparencia y por incumplimientos de las propias bases del concurso.

Dellasanta explicó que su voto negativo respondió a las numerosas objeciones que fueron planteadas desde distintos sectores de la sociedad. “Se rechazó por todas las objeciones que llegaron desde distintos sectores de la sociedad. No hubo instancias para oponerse previamente. Hay que hacerlo de una manera seria y sensata”, sostuvo.

El concejal también cuestionó que no se hayan cumplido las bases establecidas para el concurso, una situación que, a su entender, obliga a revisar todo el procedimiento antes de avanzar con la oficialización de un símbolo que pretende representar a todos los rafaelinos.

Para Dellasanta, la discusión no pasa por cuestionar el diseño elegido ni a quien lo realizó, sino por garantizar que el mecanismo utilizado para seleccionar la bandera haya sido transparente, respetuoso de las reglas y con todas las garantías para quienes participaron.

El rechazo del Concejo abre ahora la posibilidad de revisar el proceso y volver a realizarlo bajo reglas más claras, antes de definir cuál será finalmente la bandera oficial de Rafaela.