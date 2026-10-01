Cristina y el futuro del peronismo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay declaraciones políticas que funcionan como una confirmación y otras que, además de confirmar algo, modifican el escenario en el que fueron pronunciadas. Lo que dijo Máximo Kirchner sobre Cristina Kirchner pertenece a esta segunda categoría. Hasta ahora, el kirchnerismo había sostenido públicamente que quería a la ex presidenta como candidata para 2027. Ahora aparece una precisión sustancial: según el jefe de La Cámpora, Cristina también conserva la voluntad de volver a competir. La diferencia no es menor. Una cosa es que un espacio político quiera que una dirigente sea candidata y otra, bastante distinta, es que esa dirigente quiera serlo.

El mensaje modifica, al menos dentro del peronismo, la naturaleza de la discusión. Cristina ya no aparece solamente como el nombre que sus seguidores intentan mantener en la conversación electoral. Aparece como una protagonista que, si las circunstancias judiciales se lo permiten, estaría dispuesta a intentar regresar a una boleta presidencial. Máximo no habló, en consecuencia, de una nostalgia política ni de una figura destinada exclusivamente a ordenar a su sector. Habló de una voluntad de volver a representar a quienes todavía consideran que ella puede gobernar nuevamente.

Ahí está, probablemente, el verdadero significado de la presentación realizada ante los organismos de Naciones Unidas. El movimiento judicial deja de ser solamente una disputa por los alcances de una condena y adquiere una evidente dimensión política. La defensa de Cristina busca que se revise la situación que la mantiene inhabilitada para ejercer cargos públicos. Para el kirchnerismo, esa discusión no es accesoria: es la condición que separa una eventual candidatura de la imposibilidad de presentarse. La propia Cristina había puesto el acento en el carácter permanente de esa inhabilitación cuando explicó el sentido de la estrategia internacional.

Pero sería un error reducir todo esto a una cuestión jurídica. La política argentina suele encontrar su verdadera dimensión en aquello que ocurre alrededor de los expedientes. Y en este caso la discusión judicial convive con otra batalla, mucho más profunda: quién tendrá el derecho de definir el futuro del peronismo.

El kirchnerismo parece haber elegido una estrategia bastante clara. Si Cristina puede competir, quiere que compita. Si no puede hacerlo, pretende que su peso político permanezca intacto y que nadie pueda construir el futuro del peronismo como si ella ya no existiera. Esa segunda posibilidad es tan importante como la primera. Porque una Cristina sin boleta todavía puede tener capacidad para intervenir en las candidaturas, en las alianzas, en las listas y en la orientación política del espacio.

La frase de Máximo según la cual el peronismo perdería competitividad sin Cristina en la boleta expresa, además, una convicción política que el kirchnerismo viene defendiendo desde hace tiempo. Para ese sector, la experiencia electoral de la ex presidenta demuestra que conserva un volumen propio y que prescindir de ella no es una decisión neutral. Pero esa interpretación no es compartida por todo el peronismo. Allí aparece el problema que verdaderamente puede complicar el armado de 2027.

Hay dirigentes que consideran que Cristina forma parte de una etapa anterior y que el peronismo necesita construir una identidad diferente para recuperar competitividad política. No necesariamente se trata de expulsarla de la discusión ni de desconocer su influencia. Se trata, más bien, de evitar que su figura vuelva a ocupar el centro absoluto de una fuerza que necesita ofrecer algo distinto de lo que ofreció en otros ciclos.

En ese punto aparece Axel Kicillof. El gobernador bonaerense representa una construcción que pretende tener autonomía respecto del kirchnerismo y que busca ampliar su espacio político más allá de las fronteras tradicionales de La Cámpora. La aparición de Cristina como eventual candidata vuelve inevitable una pregunta que el peronismo había intentado postergar: ¿pueden convivir dos proyectos presidenciales con pretensiones de conducir el mismo espacio?

La respuesta todavía no está escrita. Y quizás ese sea el dato más importante. Kicillof puede intentar construir sin confrontar abiertamente con Cristina, mientras el kirchnerismo puede insistir en que cada sector tenga su estrategia. Pero las diferencias no desaparecen porque se las evite. Tarde o temprano habrá que resolver quién ordena las decisiones, quién negocia las candidaturas y quién define el mensaje con el que el peronismo llegará a 2027.

La dificultad adicional consiste en que Cristina no necesita necesariamente anunciar una candidatura para recuperar centralidad. Le alcanza con mantener abierta la posibilidad. Desde ese momento, todos los demás deben tomarla en cuenta. Los que quieran enfrentarla deberán explicar por qué. Los que quieran acompañarla deberán definir hasta dónde. Y quienes pretendan construir una alternativa propia tendrán que hacerlo sabiendo que ella continúa siendo un factor determinante.

Eso explica por qué la declaración de Máximo tiene una importancia que excede largamente a La Cámpora. No se trata solamente de instalar un nombre. Se trata de volver a colocar a Cristina en el punto exacto donde más incómoda resulta para sus adversarios internos: el centro de una discusión que todavía no tiene resolución.

El peronismo deberá decidir, entonces, si Cristina es parte de su futuro electoral o si su futuro electoral debe construirse después de Cristina. Son dos caminos diferentes y no necesariamente compatibles. La cuestión judicial determinará si ella puede aspirar formalmente a una candidatura, pero la política determinará otra cosa: cuánto poder conservará dentro del espacio aun si finalmente no puede aparecer en una boleta.

Por ahora, el kirchnerismo consiguió algo significativo: que el debate sobre 2027 vuelva a comenzar alrededor de Cristina. Y eso obliga a Kicillof y al resto del peronismo a tomar posición, aunque todavía prefieran no hacerlo. La disputa presidencial está lejos de resolverse, pero una cosa parece haber quedado expuesta: Cristina no está dispuesta a retirarse silenciosamente de la escena. Su regreso a la discusión electoral ya no depende solamente de lo que quieran sus dirigentes. También depende de lo que ella esté dispuesta a hacer.