Los dólares bajo el colchón vuelven a crecer y desafían la confianza en el rumbo económico

El stock de dólares fuera del sistema financiero llegó a u$s260.402 millones durante el segundo trimestre

La cantidad de divisas atesoradas aumentó u$s734 millones respecto del primer trimestre del año

Desde el tercer trimestre de 2024 el volumen de dólares fuera del sistema creció u$s15.742 millones

El blanqueo de 2024 permitió incorporar unos u$s23.000 millones, pero el atesoramiento volvió a crecer posteriormente

La Inocencia Fiscal II busca facilitar el uso de dólares mantenidos fuera de bancos y otras instituciones financieras

Las compras de dólares para atesoramiento continuaron elevadas y alcanzaron u$s2.853 millones durante agosto

Los argentinos volvieron a incrementar, aunque de manera moderada, la cantidad de dólares que mantienen fuera del sistema financiero. Durante el segundo trimestre del año, el stock de moneda y depósitos en manos de los hogares y otros sectores alcanzó los u$s260.402 millones, unos u$s734 millones más que en el primer trimestre. El movimiento representa una suba de apenas 0,28%, pero adquiere otra dimensión cuando se observa la evolución acumulada durante la gestión de Javier Milei.

El dato surge del informe sobre Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa elaborado por el INDEC. Allí aparece una fotografía significativa de la relación de los argentinos con el dólar: prácticamente la mitad de los activos financieros del país, estimados en u$s516.936 millones, permanece fuera de bancos y otras instituciones del mercado de capitales. La cifra muestra hasta qué punto el ahorro en moneda estadounidense continúa teniendo un papel central en las decisiones financieras de los particulares.

La evolución tampoco resulta indiferente si se toma como referencia el período presidencial actual. Desde el último trimestre de 2025, el stock de dólares atesorados fuera del sistema aumentó en u$s5.218 millones, equivalente a un crecimiento del 2%. Pero la comparación más significativa aparece al observar el tercer trimestre de 2024, cuando se registró el nivel más bajo de atesoramiento durante la actual administración. Desde entonces, la acumulación aumentó en u$s15.742 millones, un 6,4%.

Hay allí una señal que merece atención. Durante buena parte de 2024 se había producido una reducción importante de los dólares mantenidos fuera del sistema. El blanqueo de capitales contribuyó a ese proceso y permitió incorporar unos u$s23.000 millones. Sin embargo, el balance posterior muestra que una parte importante de los fondos que ingresaron por aquella vía terminó siendo compensada por nuevas compras y acumulación de divisas fuera del circuito financiero.

Hasta el tercer trimestre de 2024, el Gobierno había conseguido reducir en unos u$s10.524 millones el volumen de dólares guardados fuera del sistema. Después comenzó una trayectoria diferente. El atesoramiento volvió a crecer y esa tendencia se mantuvo pese a los cambios introducidos en materia cambiaria y a los mensajes oficiales destinados a incentivar una mayor utilización de los dólares que permanecen fuera de los bancos.

En ese contexto aparece la denominada Inocencia Fiscal II. Luego de la aprobación de la ley por parte del Congreso, resta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero adapte el aplicativo del Impuesto a las Ganancias Simplificado para que pueda comenzar a funcionar. El objetivo planteado desde el área económica es facilitar el uso de esos dólares atesorados por fuera del sistema financiero.

Sin embargo, el cambio normativo no garantiza por sí mismo que los ahorristas decidan desprenderse de los billetes que conservaron durante años. La cautela de contadores y asesores tributarios frente a la posibilidad de recomendar esas operaciones muestra que todavía existe una distancia entre una modificación legal y la confianza necesaria para que los particulares cambien sus hábitos.

Los números de compra de dólares refuerzan esa lectura. En agosto, los argentinos adquirieron u$s2.853 millones para atesoramiento. Desde la flexibilización de las restricciones cambiarias durante el año pasado, la demanda se mantuvo elevada y las personas humanas acumularon compras brutas por u$s47.290 millones entre abril de 2025 y agosto de 2026, según los datos mencionados del BCRA.

La economía argentina vuelve así a exhibir una vieja particularidad: el dólar no es solamente una moneda extranjera, sino también una forma de ahorro y una reserva frente a la incertidumbre. La cuestión de fondo no pasa únicamente por cuántos dólares están debajo del colchón, sino por qué los argentinos continúan prefiriendo conservarlos allí antes que incorporarlos plenamente al sistema financiero.

El Gobierno puede modificar reglas, flexibilizar controles y ofrecer mecanismos para facilitar la utilización de esos fondos. Pero la decisión final permanece en manos de los ahorristas. Y mientras el stock siga creciendo, aunque sea lentamente, los números estarán mostrando que la confianza conseguida en una primera etapa todavía no logró consolidarse de manera suficiente como para revertir una conducta profundamente arraigada.