El dramático relato del pasajero que ayudó a reducir al atacante de Flydubai y logró estabilizar el avión

RESUMEN

Yuval Hayun ingresó junto a otro pasajero a la cabina de mando durante el dramático incidente del vuelo FZ1073 de Flydubai .

Encontró al presunto atacante sobre los controles y logró apartarlo y reducirlo con ayuda de otros pasajeros.

El Boeing 737 había iniciado una brusca pérdida de altura y llegó a descender unos 17.000 pies en aproximadamente un minuto.

Hayun volvió a la cabina, tomó los mandos y ayudó a estabilizar el avión hasta que uno de los pilotos pudo recuperar el control.

Su explicación sorprendió por un detalle insólito: “Sé qué hacer porque veo Mayday” , en referencia a la serie documental sobre accidentes aéreos.

Lo que pudo haber terminado en una tragedia aérea se transformó en una carrera desesperada contra el tiempo, los controles de un avión y el miedo de más de un centenar de personas.

El vuelo FZ1073 de Flydubai, que había partido de Dubái rumbo a Tel Aviv con 174 personas a bordo, atravesó una situación extrema cuando se produjo una violenta pelea en la cabina de mando. El capitán resultó herido y el avión comenzó a perder altura de manera abrupta.

En medio de la confusión, el pasajero israelí Yuval Hayun y otro hombre decidieron ingresar al cockpit.

Lo que encontraron fue aterrador.

“Cuando entré, vi al terrorista sobre los controles, entre los dos asientos. No había pilotos en los asientos”, relató posteriormente Hayun.

El pasajero se abalanzó sobre el hombre y consiguió apartarlo de los mandos.

“Lo agarré, lo sujeté y, antes que nada, lo saqué afuera”, contó.

Otros pasajeros ayudaron a mantener reducido al presunto atacante mientras la situación dentro del avión continuaba siendo crítica. Según el relato de Hayun, el hombre estaba intentando manipular los controles de la aeronave.

“Estaba tratando de destruir los controles para desactivar el avión”, explicó.

Pero el peligro todavía no había terminado.

El avión seguía cayendo

Hayun advirtió que el avión volvía a inclinarse peligrosamente. Entonces tomó una decisión que probablemente resultó decisiva.

Volvió a entrar en la cabina, se colocó frente a los mandos y comenzó a tirar de ellos para intentar recuperar la estabilidad del Boeing 737.

“Salté de nuevo allí, agarré los controles y empecé a tirar de ellos”, recordó.

Y entonces apareció uno de los detalles más sorprendentes de todo el relato.

Cuando le preguntaron cómo sabía qué hacer, Hayun respondió:

“Sé qué hacer porque veo Mayday”.

La referencia es al conocido programa documental Mayday, dedicado a reconstruir accidentes e incidentes de aviación.

En ese momento, el conocimiento adquirido mirando televisión terminó teniendo una aplicación inesperada y dramática en la vida real.

El avión comenzó a nivelarse.

Poco después, uno de los pilotos consiguió recuperar el control de la aeronave y le indicó a Hayun que él continuaría con los mandos.

La tripulación decidió desviar el vuelo hacia Tabuk, Arabia Saudita, donde el avión realizó un aterrizaje de emergencia. Posteriormente, los pasajeros fueron trasladados a Israel en otra aeronave.

Una caída de 17.000 pies

La magnitud de la emergencia quedó reflejada en los datos conocidos después del incidente.

El avión llegó a perder aproximadamente 17.000 pies de altitud en apenas un minuto, una caída que generó pánico entre quienes viajaban a bordo.

El capitán, identificado como Smit Machchhar, resultó herido durante el enfrentamiento y posteriormente recibió atención médica.

La intervención de Hayun y de otros pasajeros permitió contener al agresor y recuperar el control de una aeronave que se encontraba en una situación extremadamente peligrosa.

Netanyahu recibió al pasajero

Cuando el vuelo de reemplazo llegó al aeropuerto Ben Gurion, Hayun fue recibido junto a su familia por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El mandatario destacó públicamente la actuación de los pasajeros y de la tripulación.

Durante el encuentro, Netanyahu observó que la camisa blanca de Hayun estaba manchada de sangre y le preguntó si pertenecía al atacante.

La respuesta del pasajero mostró hasta qué punto había sido violenta la lucha dentro de la cabina.

Netanyahu lo calificó como un héroe y destacó que la reacción de los pasajeros había contribuido a impedir una tragedia de enormes dimensiones.

Una investigación que recién comienza

Mientras los pasajeros ya se encuentran a salvo, todavía quedan muchas preguntas por responder.

Flydubai confirmó que las 174 personas estaban a salvo, pero señaló que las circunstancias de la alteración ocurrida dentro de la cabina continuaban bajo investigación.

Las autoridades deberán establecer qué ocurrió exactamente entre los pilotos, cómo comenzó la agresión, qué pretendía hacer el presunto atacante con los controles y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al avión a perder tanta altura.

Funcionarios israelíes calificaron inicialmente el episodio como un posible ataque terrorista, pero esa caracterización y sus motivaciones forman parte de la investigación en curso.

Por ahora queda una imagen difícil de olvidar: un avión cayendo, una cabina sin pilotos en sus asientos, un pasajero enfrentándose al atacante y otro pasajero intentando mantener la aeronave en el aire.

Y en medio de semejante caos, una frase que parece salida de una película:

“Sé qué hacer porque veo Mayday”.

Esta vez, la televisión no fue entretenimiento.

Pudo haber ayudado a salvar 174 vidas.