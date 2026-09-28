El petróleo vuelve a mirar hacia arriba tras el rechazo de Trump al plan iraní para abrir Ormuz

RESUMEN

El Brent subió 3,1% y alcanzó los 107,51 dólares por barril.

El WTI avanzó 2,1%, hasta los 94,32 dólares .

. Irán había propuesto una tregua de siete días para permitir la reapertura de Ormuz y retomar posteriormente las negociaciones.

para permitir la reapertura de Ormuz y retomar posteriormente las negociaciones. Trump rechazó la propuesta , aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas conversaciones durante esta semana.

, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas conversaciones durante esta semana. El temor central de los mercados vuelve a ser el mismo: qué ocurrirá con el suministro energético mundial si el conflicto mantiene condicionado el tránsito por Ormuz.

El precio del petróleo arrancó la semana con una fuerte reacción en los mercados asiáticos y europeos. El Brent, referencia internacional, avanzó alrededor de 3,1% hasta ubicarse en 107,51 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, trepó 2,1%, hasta 94,32 dólares. Datos posteriores de Reuters ubicaron incluso al Brent por encima de los 107,70 dólares durante la jornada.

El movimiento tiene una explicación concreta: el mercado volvió a incorporar una prima de riesgo vinculada al estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte marítimo de hidrocarburos del planeta.

Una propuesta que no convenció a Trump

La semana pasada, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Irán presentó una iniciativa para detener las hostilidades durante siete días y permitir la reapertura del estrecho.

El plan contemplaba posteriormente una nueva ronda de conversaciones con Washington.

Según la propuesta iraní, la reapertura estaría vinculada a una serie de condiciones: el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, la suspensión de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní, la liberación de activos congelados y un alto el fuego en distintos frentes de la región.

Pero Trump rechazó el planteo.

El presidente estadounidense sostuvo que Irán quiere llegar a un acuerdo, pero que las condiciones ofrecidas no son las que Washington está dispuesto a aceptar. Al mismo tiempo, reclamó que Teherán permita la circulación por el estrecho.

Sin embargo, el rechazo no significó el cierre absoluto de la vía diplomática. Trump dijo posteriormente que espera que se produzcan nuevas conversaciones con Irán durante esta semana.

Ormuz, el verdadero problema

El estrecho de Ormuz es mucho más que un punto geográfico en Medio Oriente. Es una arteria fundamental para el comercio mundial de energía.

Por allí circulan grandes volúmenes de petróleo y otros productos energéticos destinados a los mercados internacionales. Por eso, cualquier amenaza sobre la navegación genera inmediatamente una reacción en los precios.

Y eso es precisamente lo que está ocurriendo.

El mercado había recibido con cierto alivio la propuesta iraní y el viernes el petróleo había retrocedido más de 2%. Pero después del rechazo de Trump, los operadores volvieron a comprar crudo ante la posibilidad de que las restricciones al tránsito se prolonguen.

La ecuación es sencilla: menos seguridad sobre el suministro significa mayor riesgo y mayor precio.

La inflación vuelve a aparecer en el horizonte

El problema no termina en las cotizaciones del petróleo.

Un barril más caro puede trasladarse progresivamente a combustibles, transporte, producción industrial y costos logísticos, agregando presión sobre la inflación en distintos países.

Por eso, la evolución de Ormuz ya no es solamente una cuestión militar o diplomática. También es una cuestión económica global.

Los mercados financieros reaccionaron con preocupación. Euronews señaló que el repunte del petróleo volvió a alimentar los temores inflacionarios, mientras algunas bolsas asiáticas registraron caídas en la apertura.

Trump mantiene abierta una puerta

Hay, sin embargo, un dato que impide interpretar el escenario como un cierre definitivo de las negociaciones.

Aunque Trump rechazó la propuesta iraní, posteriormente manifestó que espera nuevos contactos durante la semana. Mediadores de Qatar continúan intentando acercar posiciones entre Washington y Teherán.

El problema es que las diferencias siguen siendo profundas.

Irán quiere discutir principalmente la reapertura de Ormuz y el bloqueo naval, mientras que la administración estadounidense reclama concesiones iraníes más amplias, especialmente en materia nuclear.

Y mientras los diplomáticos negocian, el petróleo habla por ellos.

El salto del Brent por encima de los 107 dólares demuestra que el mercado no está dispuesto a esperar tranquilamente el resultado de esas conversaciones. Cada señal de distensión puede hacer bajar los precios; cada fracaso puede volver a empujarlos hacia arriba.

Ormuz se convirtió nuevamente en una de las variables capaces de mover no solamente al petróleo, sino también a la inflación y a los mercados de todo el mundo.