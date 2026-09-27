Antes de su debut en “MasterChef Celebrity”, Maru Botana recibió un pedido de Donato de Santis

Donato de Santis sorprendió con un emotivo mensaje para Maru Botana, quien asumirá un nuevo desafío como integrante del jurado de MasterChef Celebrity junto a Damián Betular y Germán Martitegui.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, el chef compartió una fotografía de ambos de hace 25 años y aprovechó la ocasión para recordar la amistad que construyeron a lo largo de las últimas décadas.

“Tantas cocinas, programas, encuentros, amigos, historias, risas, hijos coetáneos y una amistad que empezó cuando yo recién llegaba a la Argentina y que sigue intacta hasta hoy”, escribió Donato al repasar los años que compartieron dentro y fuera de la televisión.

El chef también se mostró especialmente emocionado por saber que Maru será quien ocupe su lugar en MasterChef.

“Por eso, saber que sos vos quien toma mi lugar en MasterChef me emociona especialmente”, expresó, antes de desearle lo mejor en esta nueva etapa.

“Me hace muy feliz y me da una enorme alegría que vos tomes la posta, amiga, colega, después de tantos años compartiendo esta profesión que queremos tanto”, agregó.

El recuerdo de Donato sobre su paso por MasterChef

En su mensaje, De Santis también recordó su experiencia como jurado del reality y aseguró que el programa significó mucho más que un trabajo televisivo.

“Vas a encontrar un lugar que para mí fue mucho más que un programa. Fueron años intensos, divertidos, emocionantes, y me llevo recuerdos y personas que ya son parte de mi vida”, escribió.

Sin embargo, el momento más particular del mensaje llegó cuando Donato le hizo un pedido especial a su amiga y colega.

Con su habitual sentido del humor, le escribió: “Cuidame mucho a Damián y a Germán”.

“Después de tantas temporadas juntos, son familia. Nos conocemos de memoria, nos hemos reído, hemos pasado larguísimas horas juntos, hemos discutido, nos hemos emocionado hasta las lágrimas acompañándonos mucho. Los voy a extrañar más de lo que ellos creen”, agregó el chef.

De esta manera, Donato le dio la bienvenida a Maru a una nueva etapa de MasterChef Celebrity y dejó en claro el vínculo que mantiene con la cocinera desde hace más de dos décadas.