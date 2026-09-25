Allegra Cubero sigue los pasos de Nicole Neumann y protagonizó una campaña de jeans

Allegra Cubero, hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, continúa dando sus primeros pasos en el mundo de la moda. La joven fue elegida para protagonizar una nueva campaña de jeans en la que mostró dos propuestas de estilo urbano, con prendas oversize, contrastes de volumen y una estética vinculada al streetwear.

Frente a las cámaras, Allegra se mostró natural y desenvuelta y dejó en claro que, además del parecido con su madre, también comparte con ella el interés por las tendencias y la moda.

El look con jeans wide-leg y campera de estilo militar

Para la primera propuesta, Allegra apostó por un jean de pierna ancha, conocido como wide-leg, en tono azul gastado y con detalles de arrugado. El pantalón fue combinado con una campera con capucha y estampado de camuflaje en tonos verdes, que le dio al conjunto una impronta más rebelde y urbana.

La joven completó el outfit con calzado negro, cadenas y aros plateados. Para acompañar la estética del look, llevó el pelo suelto y peinado hacia atrás con efecto mojado, además de un maquillaje suave.

La producción incluyó distintas tomas en un escenario completamente blanco. Allegra posó tanto de pie como sentada y mostró diferentes versiones del conjunto, con la capucha puesta y también descubriendo su rostro.

Allegra Cubero eligió jeans oversize para su segundo look

En la segunda propuesta, la hija de Nicole Neumann volvió a apostar por el denim amplio, aunque esta vez lo combinó con una prenda superior más ajustada.

El outfit estuvo compuesto por un jean holgado desde la cintura hasta los tobillos y una musculosa blanca de tirantes gruesos, de silueta ceñida. El contraste entre el pantalón de gran volumen y la parte superior permitió marcar la cintura y generar un equilibrio visual en el conjunto.

Como complemento, Allegra eligió botas negras de caña alta, que reforzaron el estilo urbano de la propuesta. También sumó una cadena dorada y varios anillos, accesorios que aportaron un detalle más sofisticado.

La combinación de prendas básicas con un jean oversize dio como resultado un look relajado y moderno, con elementos del streetwear y referencias a distintas tendencias que volvieron a instalarse en la moda.

Con estas dos propuestas, Allegra Cubero continúa consolidando su presencia frente a las cámaras y construyendo su propio estilo dentro del mundo fashion. A medida que suma nuevas experiencias, la joven empieza a ganar protagonismo en producciones de moda y sigue los pasos de Nicole Neumann en una industria que conoce desde muy chica.