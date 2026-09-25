Luck Ra contó cómo lo ayudó Tiago PZK después de separarse de La Joaqui

Luck Ra volvió a hablar sobre su separación de La Joaqui y recordó uno de los momentos más difíciles que atravesó después de la ruptura. Durante una entrevista con Coscu, el cantante también se refirió a Tiago PZK, quien en aquel momento era su amigo y actualmente mantiene una relación con la artista.

El cantante contó que Tiago PZK y Lit Killah fueron de las primeras personas a las que les comunicó que su relación con La Joaqui había terminado. Sin embargo, con el paso del tiempo, su vínculo con Tiago se modificó y ambos dejaron de tener contacto.

Luck Ra también defendió la amistad que tenía con el músico y explicó que, para él, compartir una relación cercana con alguien va más allá de trabajar juntos o coincidir ocasionalmente.

“Si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, explicó.

Los mensajes de Tiago PZK que Luck Ra recordó

En medio de la separación, Tiago había intentado acompañarlo y le enviaba mensajes de apoyo. Luck Ra recordó algunas de esas conversaciones durante la entrevista.

“Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón”, le había escrito Tiago, según relató.

Sin embargo, Luck Ra reconoció que, con el tiempo, esos mensajes terminaron generándole dolor.

“Esos mensajes después me hicieron muy mal. En su momento me hicieron muy mal”, admitió.

El cantante explicó que aquella situación también modificó su manera de relacionarse con otras personas y que comenzó a desconfiar más de su entorno.

Según relató, hubo un momento en el que incluso comenzó a notar distancia por parte de Tiago. Recordó especialmente que no fue invitado a su cumpleaños, aunque igualmente decidió saludarlo.

“Amigo, feliz cumple, te quiero mucho”, le escribió en aquella oportunidad.

Poco después, según contó, se enteró públicamente de la relación entre Tiago PZK y La Joaqui.

Qué piensa Luck Ra de la relación entre Tiago y La Joaqui

Durante la entrevista, Luck Ra aclaró que no cuestiona que La Joaqui y Tiago PZK hayan decidido comenzar una relación y recordó que ambos ya se conocían previamente.

“Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Ya está”, expresó.

Además, reconoció que sus propios sentimientos son una cuestión personal que debe resolver por su cuenta.

“Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”, sostuvo.

Sin embargo, el cantante explicó que lo que más le afectó fue la situación con Tiago, debido al vínculo de amistad que, según su mirada, existía entre ambos.

“Yo siento que entre los hombres hay cierto código”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que él tampoco habría iniciado una relación con una persona cercana a un amigo: “Yo tampoco lo hubiese hecho. No me hubiese puesto ni me hubiese agarrado a alguna amiga de ellos, te soy sincero”.

Luck Ra desmintió los rumores sobre su vida amorosa

Durante la misma charla, el cantante también se refirió a las versiones que habían circulado sobre su vida sentimental después de la separación.

En particular, negó los rumores que hablaban de una supuesta fiesta en Ibiza y de la presencia de mujeres contratadas.

“No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate”, aseguró.

Luck Ra también contó que la exposición y los rumores terminaron afectando su manera de acercarse a otras mujeres.

“No le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba, amigo”, cerró entre risas.