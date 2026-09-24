Discapacidad: LLA cambió su estrategia y logró dictamen

La Libertad Avanza presentó un proyecto alternativo a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El oficialismo consiguió 42 firmas frente a las 36 reunidas por la oposición.

El dictamen oficialista será tratado en primer término cuando el tema llegue al recinto.

Distintos bloques aliados respaldaron la iniciativa, aunque expresaron dudas sobre su financiamiento.

La oposición cuestionó el cambio de posición del Gobierno y reclamó partidas específicas para discapacidad.

El debate legislativo continuará en el recinto si el proyecto no reúne los votos necesarios para su aprobación.

La Libertad Avanza logró modificar el escenario legislativo en torno al financiamiento destinado al colectivo de personas con discapacidad y consiguió que un proyecto propio avance hacia el recinto, luego de una jornada marcada por las críticas de la oposición y las dudas de algunos bloques aliados sobre las garantías presupuestarias de la iniciativa.

El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto, convocado a partir de la presión de los bloques opositores para avanzar con un dictamen que prorrogara durante un año la Ley de Emergencia en Discapacidad. En ese contexto, el oficialismo presentó una propuesta que incorpora varios de los contenidos de la legislación vigente y que plantea una alternativa al capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional.

La iniciativa fue presentada por Laura Rodríguez Machado, ex diputada del PRO y actualmente integrante de La Libertad Avanza. La legisladora definió el texto como “superador” y sostuvo que contempla buena parte de las disposiciones establecidas en la Ley de Emergencia. “No venimos a demonizar la emergencia sino a establecer una ley”, planteó durante la reunión.

El proyecto generó desde el comienzo una discusión formal entre los diputados, debido a que el texto había circulado poco antes de la reunión y algunos legisladores cuestionaron que pudiera ser tratado sin haber ingresado previamente a las comisiones. Finalmente, el oficialismo logró avanzar con su propuesta y reunió el respaldo de distintos bloques.

La iniciativa obtuvo 42 firmas, frente a las 36 que reunió el proyecto opositor para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El resultado implica que, cuando el tema llegue al recinto, el dictamen impulsado por La Libertad Avanza será tratado en primer término. Si no reúne los votos necesarios, quedará habilitado el tratamiento de la propuesta opositora.

El oficialismo contó con el acompañamiento de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo de San Juan y el MID. También sumaron sus firmas La Neuquinidad y Argentina Federal, aunque con disidencias vinculadas principalmente con las dudas sobre el financiamiento de las medidas previstas.

Del lado opositor, respaldaron la prórroga Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda. Durante el debate, distintos legisladores cuestionaron el cambio de posición del oficialismo y reclamaron precisiones sobre los recursos destinados a garantizar las prestaciones.

María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, sostuvo que el nuevo proyecto no había sido analizado previamente por las comisiones ni por las organizaciones vinculadas con la discapacidad. También reclamó que la discusión presupuestaria contemple la eliminación del capítulo 6 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Eduardo Valdez planteó que la cuestión podría resolverse si se incorporaran las partidas correspondientes al área de discapacidad al Presupuesto y si esas asignaciones contaran con el respaldo del ministro de Economía. En una línea similar, Germán Martínez sostuvo que el proyecto oficialista debía comenzar estableciendo la continuidad de la emergencia.

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, cuestionó el cambio de postura de La Libertad Avanza y vinculó la discusión con el tratamiento que tuvo el sector durante el último año. También mencionó las investigaciones judiciales relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad y reclamó respuestas sobre el funcionamiento del organismo.

Pablo Juliano, diputado de origen radical, centró su intervención en las diferencias entre el proyecto oficialista y la prórroga impulsada por la oposición. El legislador planteó dudas sobre cuál será el criterio que finalmente adopte el Gobierno y cuestionó la coexistencia de distintas posiciones dentro del oficialismo respecto de las políticas destinadas al sector.

El avance del proyecto de La Libertad Avanza modificó así el escenario que se había planteado al comienzo del debate. Aunque el oficialismo logró conservar el control del dictamen y sumar aliados, las disidencias dentro de esos bloques anticipan que la discusión sobre el financiamiento de las prestaciones continuará cuando la iniciativa sea debatida en el recinto.