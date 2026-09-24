Argentina y Estados Unidos sellaron un acuerdo de inversiones por hasta USD 7.000 millones

Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo de inversiones por hasta USD 7.000 millones con ejecución prevista desde 2027.

El Corredor Andes-Atlántico será el eje principal para conectar Vaca Muerta, el noroeste minero y los puertos del Atlántico.

Una parte importante del financiamiento estará destinada al proyecto Argentina LNG liderado por YPF junto a socios internacionales.

El acuerdo incluye iniciativas en energía, minería, transporte ferroviario, Hidrovía y telecomunicaciones.

El respaldo financiero estará a cargo de organismos estadounidenses como Exim Bank y la DFC.

El entendimiento busca profundizar la integración económica entre ambos países y fortalecer las cadenas de suministro de recursos estratégicos.

Argentina y Estados Unidos firmaron este miércoles un acuerdo de inversiones por hasta USD 7.000 millones que apunta a impulsar, a partir de 2027, una amplia cartera de obras de infraestructura vinculadas principalmente con el sector energético, aunque también contempla iniciativas en minería, transporte y telecomunicaciones. El entendimiento fue presentado en el Consulado argentino en Nueva York y quedó enmarcado en la estrategia de profundizar la cooperación económica entre ambos países.

El acuerdo fue rubricado por el canciller Pablo Quirno y el subsesecretario de Estado de Estados Unidos, Chris Landau, en representación de los presidentes Javier Milei y Donald Trump. La ceremonia contó además con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas; la jefa comercial del Exim Bank, Sarah Whitten; el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el embajador argentino ante la Casa Blanca, Alec Oxenford, y el cónsul argentino en Nueva York, Gerardo Díaz Bartolomé.

Durante el acto, Quirno destacó que la relación entre ambos gobiernos se sostiene sobre una visión compartida de la libertad económica y el protagonismo del sector privado como motor del desarrollo. Según expresó, la cooperación entre ambos países busca convertir el crecimiento económico en una herramienta que fortalezca la seguridad y la prosperidad de las dos naciones, al tiempo que contribuya a consolidar al continente como un polo industrial de relevancia global.

Landau, por su parte, definió el vínculo bilateral como uno de los momentos de mayor cercanía entre ambos países y consideró que la llegada de Milei a la Presidencia marcó un punto de inflexión para la relación regional con Estados Unidos.

El eje central del acuerdo es la creación del denominado Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa que pretende modernizar la infraestructura que une el noroeste argentino, una región con importantes reservas de minerales críticos, con la cuenca de Vaca Muerta y los puertos del Atlántico. El proyecto contempla el desarrollo de ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas y tecnología digital con el objetivo de mejorar la conexión entre la producción local y los mercados occidentales.

Desde la óptica estadounidense, el corredor permitirá fortalecer las cadenas de suministro de recursos considerados estratégicos, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, además de generar nuevas oportunidades para empresas norteamericanas interesadas en participar en proyectos de infraestructura y energía en Argentina.

El anuncio también subraya que se trata del primer corredor de la Alianza para la Infraestructura e Inversión Global impulsado en el Hemisferio Occidental, un paso que busca profundizar la integración económica entre ambos países y facilitar la llegada de capitales hacia sectores considerados prioritarios.

Dentro del paquete de inversiones previsto, una parte significativa estará destinada al proyecto Argentina LNG, encabezado por YPF junto con la italiana ENI y la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos. La iniciativa, orientada a la exportación de gas proveniente de Vaca Muerta, figura como uno de los desarrollos energéticos más ambiciosos anunciados para el país y contará con respaldo financiero del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos y de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional.

Además del complejo de gas natural licuado, el acuerdo contempla posibles apoyos para otras iniciativas energéticas, como el proyecto AMBA I de transporte eléctrico. También incorpora obras vinculadas con la Hidrovía, el desarrollo ferroviario, incluyendo el Belgrano Cargas y una futura conexión entre Vaca Muerta y Bahía Blanca, así como proyectos de infraestructura digital relacionados con Arsat, la expansión de las telecomunicaciones, cables submarinos y redes de fibra óptica.

El contexto internacional también aparece como un elemento relevante en la estrategia compartida. Las dificultades que enfrenta el transporte energético en Medio Oriente reforzaron la búsqueda estadounidense de proveedores confiables de recursos estratégicos. En ese escenario, el Gobierno argentino considera que el fortalecimiento del vínculo bilateral y el impulso a estas obras de infraestructura pueden consolidar al país como un socio de mayor peso en las cadenas de abastecimiento de energía y minerales destinadas a los mercados occidentales.