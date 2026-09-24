YPF suma un millón de acciones vendidas desde su app

El millón de acciones adquiridas se alcanzó un mes después del lanzamiento de la herramienta de inversión.

La compra y venta se realiza en el mercado secundario local mediante la infraestructura de BYMA.

El split de las acciones redujo el monto necesario para acceder a un título de YPF.

La operatoria permite invertir sin abandonar el ecosistema digital de App YPF.

Santander aporta la infraestructura financiera para procesar las órdenes de los usuarios.

YPF Digital proyecta incorporar nuevas capacidades financieras y tecnológicas a la plataforma.

La aplicación de YPF alcanzó un nuevo hito en su estrategia de expansión hacia los servicios financieros: sus usuarios ya compraron un millón de acciones de la petrolera directamente desde la plataforma digital, apenas un mes después del lanzamiento de la funcionalidad que permite operar en el mercado de capitales desde el teléfono celular.

La herramienta fue presentada formalmente en agosto de 2026 con el objetivo de facilitar el acceso al mercado financiero y ampliar la relación entre la compañía y sus clientes. La propuesta transformó una plataforma originalmente vinculada al consumo de combustibles, los pagos y los beneficios en un nuevo canal para realizar inversiones, con la posibilidad de adquirir acciones de la propia empresa durante el horario de negociación bursátil.

Las operaciones se concretan en el mercado secundario local a través de la infraestructura de BYMA, bajo el ticker YPFD. De esta manera, los usuarios pueden comprar y vender títulos de YPF desde la misma aplicación que utilizan habitualmente para sus consumos, sin necesidad de trasladarse a otra plataforma para realizar la operatoria.

El resultado alcanzado en el primer mes de funcionamiento refleja la velocidad con la que fue adoptada la herramienta. La iniciativa surgió de una alianza entre YPF y Santander, que contempla la incorporación progresiva de nuevas capacidades tecnológicas y financieras dentro del ecosistema digital de la petrolera.

El desarrollo también se vincula con la transformación que atravesó App YPF durante los últimos dos años. La aplicación dejó de estar enfocada exclusivamente en la fidelización de clientes y los medios de pago para incorporar herramientas asociadas a las finanzas personales y las inversiones.

Uno de los pasos centrales para facilitar el acceso a las acciones fue la subdivisión de los títulos de YPF mediante un split realizado en BYMA. La operación permitió reducir el valor unitario de cada acción y, por lo tanto, disminuir el monto necesario para comenzar a invertir. Así, los usuarios pueden adquirir desde un solo título y acceder a la condición de accionistas con montos considerablemente menores a los que requería anteriormente la compra de una acción.

La propuesta apunta especialmente a quienes no cuentan con experiencia previa en el mercado bursátil. Según la explicación de la compañía, el usuario debe ingresar a la sección de inversiones de la aplicación, completar por única vez un test básico para determinar su perfil de riesgo y contar con saldo disponible en pesos.

Durante el horario de mercado, la plataforma permite consultar la cotización de YPF y seleccionar la cantidad de acciones que se desea comprar o vender. La orden es procesada mediante la infraestructura provista por Santander y, una vez concretada, la tenencia queda registrada dentro del portafolio del usuario. La aplicación también permite realizar el seguimiento de la inversión y consultar su evolución.

Desde YPF señalaron que el millón de acciones adquiridas constituye una muestra del interés por participar de manera directa en la compañía. Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, destacó que el desarrollo busca ampliar el vínculo con los usuarios y facilitar que más personas puedan convertirse en accionistas.

En la misma línea, Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, remarcó el potencial de combinar el alcance de la plataforma de YPF con nuevas soluciones financieras destinadas a sus millones de usuarios.

La iniciativa se desarrolla a través de YPF Digital, la unidad encargada de integrar y ampliar los activos digitales de la petrolera. La estrategia contempla sumar nuevas herramientas dentro de la aplicación y profundizar la integración entre servicios financieros, movilidad y consumo.

El lanzamiento se produce además mientras YPF concentra buena parte de su estrategia empresarial en el desarrollo de los recursos no convencionales de Vaca Muerta, grandes proyectos de infraestructura de transporte como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y una reorganización de sus activos convencionales para mejorar la eficiencia del capital.