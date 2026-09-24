Milei llevó a la ONU su agenda de libertad y Malvinas

Milei reclamó ante la ONU una intervención frente a las acciones unilaterales del Reino Unido en Malvinas.

El Presidente cuestionó la capacidad de las Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones.

La Argentina reiteró su pedido de reanudar las negociaciones diplomáticas por la soberanía de las islas.

Milei cuestionó las políticas internacionales adoptadas durante la pandemia y el papel de los organismos multilaterales.

La inteligencia artificial fue presentada como una herramienta para aumentar la productividad y transformar distintas áreas.

El Presidente ratificó su defensa de la libertad económica y su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel.

El presidente Javier Milei utilizó su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para colocar la cuestión Malvinas en el centro de sus críticas al funcionamiento del organismo internacional. El mandatario reclamó una intervención frente a las acciones unilaterales del Reino Unido en el área en disputa y cuestionó la capacidad de las instituciones multilaterales para hacer cumplir sus propias resoluciones.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó Milei durante su exposición, en la que vinculó la disputa de soberanía con el funcionamiento del sistema internacional. El Presidente sostuvo que existe una distancia entre las declaraciones de los organismos internacionales y su capacidad efectiva para modificar situaciones concretas.

En ese sentido, recordó la resolución 3149, aprobada por la Asamblea General hace cinco décadas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca abierta la disputa. Según planteó, pese al paso del tiempo, las acciones unilaterales continuaron.

Milei utilizó esa situación para formular un cuestionamiento directo a la eficacia de las Naciones Unidas. Se preguntó qué utilidad tiene una resolución internacional si, durante décadas, una de las partes puede actuar en sentido contrario sin que existan consecuencias concretas. Para el Presidente, la falta de mecanismos que hagan valer esas decisiones termina afectando la autoridad del organismo.

Sin embargo, el planteo no implicó un rechazo al diálogo diplomático como vía para resolver la disputa. Por el contrario, Milei sostuvo que la Argentina mantiene el objetivo de alcanzar una solución pacífica y reclamó al Reino Unido la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía de las islas.

El mandatario también hizo referencia a la explotación de recursos naturales en el área en disputa. Señaló que el Gobierno presentó notas de desaliento, recurrió a herramientas jurídicas, sancionó a empresas y proveedores vinculados con esas actividades y envió al Congreso un proyecto denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Otro de los puntos abordados por Milei fue la situación de los habitantes de las islas y el principio de libre determinación. El Presidente sostuvo que ese principio no resulta aplicable al caso, al considerar que se trata de una población establecida por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía permanece en disputa.

Luego de referirse a Malvinas, el discurso amplió su alcance hacia el funcionamiento general de las instituciones internacionales. Milei cuestionó las políticas adoptadas durante la pandemia de coronavirus y responsabilizó a organismos vinculados con Naciones Unidas por haber promovido medidas de confinamiento que, según su interpretación, provocaron consecuencias económicas, educativas y sociales de gran magnitud.

En ese tramo, el Presidente calificó esas políticas como parte de un supuesto esquema de control social y utilizó el término “genocidio” para describir las consecuencias que atribuyó a determinadas decisiones sanitarias. El planteo formó parte de una crítica más amplia a la intervención estatal y al papel de los organismos internacionales.

La inteligencia artificial ocupó otro lugar central en su exposición. Milei presentó a la tecnología como una herramienta para incrementar fuertemente la productividad y sostuvo que los avances tecnológicos deben ser abordados desde una perspectiva que priorice la libertad antes que las restricciones estatales.

En ese marco, comparó el desarrollo de la inteligencia artificial con la división del trabajo analizada por Adam Smith y planteó que las nuevas tecnologías pueden transformar la producción, la medicina, la educación y las formas de gobierno.

El Presidente cuestionó además la idea de que el Estado deba asumir un control directo sobre la inteligencia artificial. Según su planteo, otorgar esa facultad a funcionarios y organismos públicos implica concederles capacidad para limitar aquello que otros pueden crear.

Milei cerró su exposición reivindicando una agenda vinculada con la libertad, la propiedad privada y la iniciativa individual. También ratificó la orientación internacional de su Gobierno y su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, mientras que la referencia a Adam Smith volvió a aparecer incluso en un detalle de su vestimenta: utilizó una corbata asociada con el economista y que, según el relato, había sido utilizada anteriormente por Milton Friedman.