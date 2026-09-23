La Villa Suramericana salió de la rutina con una jornada dedicada a las costumbres santafesinas

La Villa Suramericana salió de la rutina con una jornada dedicada a las costumbres santafesinasPOLÍTICAAgencia 24 Noticias
La Villa Deportiva Suramericana, ubicada en barrio Esmeralda Este II, tuvo este lunes una jornada especial que permitió dejar por unas horas de lado la rutina habitual de entrenamientos, concentraciones y actividades deportivas.
El predio, emplazado en el sector delimitado por Bv. French, Las Heras y Belgrano, ocupa unas 7,6 hectáreas, cuenta con más de 300 unidades habitacionales y tiene capacidad para recibir a alrededor de 1.500 personas.
En medio del desarrollo de los Juegos Suramericanos, la Villa se convirtió en escenario de una propuesta destinada a acercar a los atletas y visitantes a la identidad local. La iniciativa buscó mostrar parte de las tradiciones, costumbres y expresiones propias de Santa Fe.
La actividad surgió a partir de una propuesta del atleta santafesino Germán Chiaraviglio, reconocido representante del deporte provincial a nivel internacional, quien impulsó una jornada denominada “Santafesinidad”.
La propuesta permitió que quienes se encuentran alojados en la Villa pudieran conocer distintos aspectos de la cultura santafesina y compartir una experiencia diferente fuera de la competencia.
Así, el espacio que durante los Juegos funciona como centro de descanso, preparación y concentración de los deportistas tuvo una pausa en su dinámica habitual para convertirse en un punto de encuentro alrededor de la identidad y las tradiciones de la provincia.