Kicillof evitó confirmar una candidatura y llamó a construir una alternativa para 2027

Axel Kicillof evitó confirmar una candidatura presidencial para las elecciones de 2027.

El gobernador afirmó que su prioridad es construir una propuesta amplia para quienes cuestionan la gestión nacional.

Sostuvo que la alternativa política debe convocar a sectores que trasciendan al peronismo.

También confirmó un próximo viaje a Estados Unidos para reunirse con empresas e inversores vinculados con la provincia.

Durante sus declaraciones volvió a cuestionar las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

El mandatario consideró que una alternativa electoral requiere una construcción política sostenida y no puede surgir únicamente del descontento social.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, optó por no confirmar una eventual candidatura presidencial para las elecciones de 2027 y aseguró que, por el momento, su prioridad está puesta en la construcción de una propuesta política capaz de reunir a distintos sectores que cuestionan la gestión del presidente Javier Milei. Aunque evitó oficializar una postulación, dejó un mensaje dirigido a su espacio político al afirmar: “Cuenten conmigo”.

Durante el fin de semana se había generado expectativa por la posibilidad de que el mandatario bonaerense anunciara formalmente su intención de competir por la Presidencia. Sin embargo, el dirigente del justicialismo provincial decidió no avanzar con esa definición y sostuvo que aún atraviesa una etapa de organización y construcción política.

Kicillof reconoció que parte de la militancia esperaba una definición más concreta sobre su futuro electoral, pero explicó que considera más importante consolidar una alternativa antes que resolver las candidaturas. En ese sentido, señaló que su compromiso está orientado a ofrecer una opción para quienes expresan desacuerdo con el rumbo del Gobierno nacional.

Durante sus declaraciones, el gobernador cuestionó con dureza la administración de Milei y sostuvo que el país necesita una propuesta diferente que pueda ampliar su base de apoyo más allá de los límites tradicionales del peronismo. Según expresó, el objetivo consiste en convocar a sectores diversos para conformar una alternativa competitiva de cara al próximo turno presidencial.

El mandatario también hizo referencia a la necesidad de aprender de las experiencias anteriores del espacio político al que pertenece. Consideró que el desafío pasa por construir una propuesta que recupere expectativas sociales y que no dependa únicamente del eventual descontento con la gestión nacional, sino que ofrezca un proyecto propio con capacidad de convocatoria.

En paralelo a las definiciones sobre el escenario político, Kicillof confirmó que próximamente realizará un viaje a Estados Unidos en su condición de gobernador bonaerense. Según explicó, la agenda estará enfocada en mantener reuniones con empresas estadounidenses e inversores que ya desarrollan proyectos en la provincia o evalúan futuras inversiones.

El mandatario precisó que esos encuentros tendrán un carácter institucional y estarán vinculados con la promoción de inversiones para el territorio bonaerense, en un contexto en el que la provincia busca sostener vínculos con compañías internacionales interesadas en distintos sectores productivos.

Consultado sobre el escenario internacional, Kicillof sostuvo que las transformaciones que observa en el contexto global contrastan con las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese marco, cuestionó el alineamiento automático con intereses externos y criticó medidas vinculadas con la ciencia y la industria, al considerar que afectan el desarrollo del país.

Las declaraciones del gobernador se inscriben en una etapa de reconfiguración del peronismo con vistas al proceso electoral de 2027, en la que distintos dirigentes comienzan a definir posicionamientos y estrategias para los próximos años. Aunque evitó confirmar una candidatura, Kicillof dejó abierta la posibilidad de desempeñar un papel central en la construcción de ese espacio político.

En el tramo final de sus declaraciones, volvió a insistir en que el desafío consiste en organizar una alternativa amplia y convocante. A su entender, la construcción de una propuesta competitiva requiere trabajo político sostenido y la incorporación de sectores que trasciendan la estructura tradicional del peronismo.

Por ahora, el gobernador prefirió postergar cualquier definición personal sobre una eventual postulación presidencial y concentrar su discurso en la necesidad de fortalecer un proyecto opositor con capacidad de proyectarse hacia las elecciones de 2027.