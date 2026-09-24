Rafaela fue protagonista de un hecho histórico: se creó CReAR Federal, la red nacional de alto rendimiento deportivo

Rafaela se incorporó al CReAR Federal, una nueva red nacional que busca articular el trabajo de provincias, municipios, clubes, federaciones, universidades y equipos técnicos para acompañar a los deportistas desde las primeras etapas de formación hasta el alto rendimiento.

La adhesión se formalizó este martes 22 de septiembre en Rosario, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con la participación de representantes de 22 provincias. Por parte de Rafaela estuvo presente el secretario de Desarrollo Humano, Deporte y Salud, Hugo Morel, en representación de la gestión del intendente Leonardo Viotti.

El CReAR Federal busca construir una estructura común para el desarrollo deportivo en todo el país, con herramientas de evaluación, formación, ciencia aplicada, capacitación y acompañamiento integral. La iniciativa apunta además a que el lugar de origen no se convierta en una limitación para quienes buscan desarrollar una carrera deportiva.

La experiencia de Rafaela como Ciudad Deportiva

Durante el encuentro, Morel presentó el trabajo que la ciudad viene desarrollando bajo el concepto de Ciudad Deportiva, un modelo que comienza en los barrios y busca generar un recorrido hacia el alto rendimiento.

La estructura local tiene como base las escuelitas municipales, los playones y las plazas, espacios que se complementan con el trabajo de los clubes y, en una instancia superior, con la infraestructura deportiva que quedó vinculada a los Juegos Suramericanos.

“Rafaela entiende muy bien lo que plantea el CReAR Federal. Nosotros trabajamos con la misma lógica de pirámide: una base que ordenamos, un medio que son los clubes, una punta de alto rendimiento que son las obras que nos dejan los Juegos. Una ciudad deportiva no se improvisa”, explicó Morel.

El funcionario también destacó el objetivo de ampliar las oportunidades para jóvenes deportistas de distintos puntos del país.

“Que el talento no dependa del código postal es la idea por la que trabajamos todos los días”, afirmó.

Una red federal con proyección hacia 2027

La incorporación de Rafaela al CReAR Federal también se relaciona con los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (JADAR Junior) Rosario 2027, que se desarrollarán del 1 al 10 de abril de 2027 y reunirán a jóvenes representantes de las 24 provincias.

La propuesta busca que el desarrollo deportivo tenga continuidad más allá de las competencias y que las distintas estructuras existentes en cada territorio puedan trabajar de manera articulada. El CReAR Federal contempla, entre otros aspectos, evaluaciones deportivas, capacitaciones, formación, acompañamiento interdisciplinario y promoción de la actividad física.

El legado de los Juegos Suramericanos

La adhesión representa además un nuevo paso para Rafaela en el objetivo de darle continuidad a la infraestructura y la experiencia generada por Santa Fe 2026.

Con la incorporación a esta red, la ciudad busca vincular sus políticas deportivas de base con una estructura federal orientada al alto rendimiento. De esta manera, los espacios y recursos que deja el evento internacional pueden integrarse a los procesos de formación de las próximas generaciones de atletas.

El desafío será convertir el impulso generado por los Juegos en un trabajo sostenido que permita fortalecer el deporte local y, al mismo tiempo, conectar a los deportistas rafaelinos con una estructura de alcance nacional.