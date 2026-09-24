Fecha FIFA: comienza una ventana clave rumbo al nuevo mapa del fútbol mundial

El fútbol internacional volverá a tomar protagonismo con una ventana FIFA extendida que reúne la actividad de septiembre y octubre de 2026. A diferencia de los tradicionales parates de selecciones, este nuevo formato permitirá que varios combinados nacionales disputen hasta cuatro partidos durante un período internacional de mayor duración.

La primera gran cita después del Mundial 2026 tendrá además un fuerte componente simbólico. La Selección Argentina afrontará una serie de amistosos que tendrá como punto central la despedida de Lionel Messi, mientras que en Europa comenzará una nueva edición de la UEFA Nations League y distintas selecciones pondrán en marcha nuevos procesos.

Messi se despide de la Selección Argentina

Uno de los acontecimientos más esperados será el último partido de Lionel Messi con Argentina. El capitán disputará su encuentro de despedida el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental de Buenos Aires.

La agenda argentina comenzará el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba y continuará el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental, antes del encuentro ante Benín que marcará el cierre del ciclo internacional de Messi.

El delantero, de 39 años, había anunciado su retiro de la Selección después del Mundial y posteriormente fue incluido en la convocatoria para disputar este último encuentro ante el conjunto africano.

La Nations League estrena su nueva temporada

En Europa, la gran protagonista será la UEFA Nations League 2026/27, cuya fase de grupos comenzará el 24 de septiembre y se extenderá hasta noviembre. Durante esta primera ventana se disputarán cuatro jornadas para los equipos participantes.

Entre los encuentros más destacados aparecen:

Países Bajos vs. Alemania , el 24 de septiembre.

Italia vs. Bélgica , el 25 de septiembre.

Turquía vs. Francia , el 25 de septiembre.

Inglaterra vs. España , el 26 de septiembre.

Bélgica vs. Francia , el 28 de septiembre.

España vs. Croacia , el 29 de septiembre.

Alemania vs. Grecia , el 27 de septiembre.

La segunda parte de la ventana continuará con nuevos enfrentamientos durante octubre. Entre ellos estarán los partidos de España ante República Checa y Croacia, además de los compromisos de Alemania y Países Bajos correspondientes a su grupo.

Nuevos entrenadores y procesos después del Mundial

El regreso de las selecciones también estará marcado por diferentes cambios en los bancos de suplentes. Tras el Mundial 2026, varias potencias comenzaron nuevas etapas con entrenadores diferentes o con modificaciones importantes en sus planteles.

En este contexto, las primeras fechas de la Nations League servirán para observar cómo evolucionan los equipos que buscan construir una nueva etapa después de la Copa del Mundo.

Inglaterra, por ejemplo, tendrá como primer rival a España el 26 de septiembre en Wembley, mientras que posteriormente enfrentará a Croacia y República Checa. La selección española llegará a esta nueva competencia como campeona mundial.

México también tendrá una agenda cargada

En la Concacaf, la ventana internacional contará con una extensa programación. La Liga de Naciones 2026/27 tendrá 74 partidos durante septiembre y octubre, distribuidos entre sus tres divisiones. La competencia también funcionará como clasificatoria para la Copa Oro 2027.

México, por su parte, afrontará una serie de amistosos en Estados Unidos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, en el comienzo de la etapa de Rafael Márquez al frente del seleccionado.

El conjunto mexicano tiene programados encuentros ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, en distintas ciudades estadounidenses.

Una ventana internacional diferente

La agenda de septiembre y octubre tendrá así una característica particular: las selecciones contarán con más tiempo para trabajar juntas y disputar una mayor cantidad de partidos, mientras los torneos de clubes tendrán un parate más extenso.

Para Argentina, el foco estará puesto especialmente en la despedida de Messi. Para Europa, en cambio, el comienzo de una nueva Nations League marcará el inicio de los procesos posteriores al Mundial.

Con las principales selecciones nuevamente en acción, la ventana internacional servirá como primer punto de referencia para los equipos que comienzan a construir sus próximos ciclos, mientras algunos futbolistas históricos afrontan sus últimos partidos con sus respectivos combinados nacionales.