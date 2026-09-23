Federico Higuaín fue despedido del Columbus Crew tras un incidente con una árbitra

Federico Higuaín dejó de ser el entrenador de Columbus Crew 2, el equipo filial de la franquicia estadounidense, luego de un episodio protagonizado con una árbitra durante un partido de MLS NEXT Pro disputado el pasado 23 de agosto.

La situación tomó estado público después de que la Professional Soccer Referees Association (PSRA) difundiera un comunicado en el que cuestionó la sanción que había recibido el entrenador argentino y calificó el episodio como un caso de intimidación física y conducta sexista. Posteriormente, el Columbus Crew confirmó la desvinculación de Higuaín.

Según la denuncia de la asociación arbitral, Higuaín habría apretado la mano de una árbitra y se habría negado a soltarla pese a que ella le pidió que se detuviera en tres oportunidades. El episodio ocurrió durante el saludo posterior al encuentro entre Crew 2 y Huntsville City FC.

A esa situación se sumó un comentario que la PSRA calificó de “degradante” y “sexista”: “No olvides que este es un juego de hombres”. La asociación sostuvo que ambos comportamientos constituyeron actos deliberados de intimidación hacia la oficial.

La sanción que recibió Higuaín antes de ser despedido

El incidente había sido investigado por MLS NEXT Pro, que le impuso al argentino una suspensión de dos partidos. Higuaín cumplió esa sanción y posteriormente volvió a ocupar su lugar en el banco del equipo.

Sin embargo, la PSRA cuestionó públicamente la medida y consideró que la sanción había sido insuficiente. Según la asociación, las normas contemplan una suspensión de tres partidos para un episodio que implique una sujeción física de esas características.

“Las mujeres hacen mejor cada nivel de este deporte y no deberían tener que soportar intimidaciones o comentarios degradantes”, sostuvo la organización en su comunicado.

Columbus Crew decidió despedirlo

Luego de que el episodio volviera a tomar relevancia y de mantener conversaciones durante la última semana, Columbus Crew resolvió apartar a Higuaín de su cargo.

El gerente general de la institución, Issa Tall, explicó que la decisión estuvo relacionada con los estándares que el club exige a quienes ocupan posiciones de liderazgo.

“Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo era destituir a Federico Higuaín de sus funciones”, señaló Tall, quien agregó que, tras las conversaciones y una revisión de lo ocurrido durante el último mes, consideraron que no se habían cumplido las expectativas establecidas para un líder del equipo.

La institución no informó públicamente otros detalles sobre las conversaciones mantenidas con el entrenador antes de resolver su salida.

La trayectoria de Federico Higuaín en Columbus Crew

La salida representa un fuerte cambio para Higuaín, quien mantiene un vínculo importante con la institución estadounidense desde su etapa como futbolista.

El argentino, hermano de Gonzalo Higuaín, llegó al Columbus Crew como jugador y disputó más de 200 partidos con la camiseta del club. Tras retirarse, comenzó su carrera como entrenador y asumió al frente de Crew 2 en 2025.

Ahora, su ciclo como entrenador del equipo filial terminó después del episodio con la árbitra y de la posterior revisión interna realizada por la institución.