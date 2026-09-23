Liga Profesional 2027: la AFA modificó el formato y creó una nueva copa

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó este martes con distintas modificaciones para el fútbol argentino de cara a la temporada 2027. Durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza, se confirmó que el formato de Primera División continuará con Apertura y Clausura, aunque habrá cambios en las instancias decisivas.

Además, quedó establecido el nacimiento de la Recopa de Campeones, un nuevo título oficial que comenzará a disputarse a partir de 2027 y reunirá a los ganadores de tres competencias nacionales.

Cómo serán los playoffs de la Liga Profesional en 2027

La Primera División mantendrá el formato de Torneo Apertura y Torneo Clausura, con 30 equipos y dos descensos.

Uno de los principales cambios estará en la definición de los playoffs. A partir de semifinales, los partidos se disputarán en estadios neutrales, una modificación respecto de las ediciones de 2025 y 2026, en las que esa instancia se jugó en la cancha del equipo mejor ubicado.

La medida también contempla la presencia de ambas hinchadas y apunta, según explicó la Liga Profesional, a generar un mayor impacto económico en las sedes elegidas y avanzar en la federalización del torneo.

En cuanto al sistema de definición, se mantendrá el tiempo suplementario a partir de los octavos de final, antes de recurrir a los penales en caso de persistir la igualdad.

De esta manera, la ventaja deportiva de la localía para los equipos mejor ubicados quedará limitada a octavos y cuartos de final, mientras que las semifinales y la final se jugarán en sedes neutrales.

Recopa de Campeones: el nuevo título que tendrá el fútbol argentino

La otra gran novedad es la incorporación de la Recopa de Campeones, que comenzará a disputarse en 2027.

El nuevo certamen tendrá formato de triangular y estará integrado por los campeones de la Copa Argentina 2026, la Supercopa Argentina 2026 y la Supercopa Internacional 2026. El reglamento ya establece qué ocurrirá en caso de que un mismo club gane más de uno de esos trofeos.

El torneo se disputará en estadios designados por la AFA y tendrá tres encuentros:

Partido 1: campeón de la Supercopa Argentina vs. campeón de la Supercopa Internacional.

Partido 2: campeón de la Copa Argentina vs. perdedor del primer partido.

Partido 3: campeón de la Copa Argentina vs. ganador del primer partido.

En caso de empate durante los 90 minutos, el ganador se definirá mediante penales. El equipo que acumule más puntos al finalizar los tres partidos será el campeón.

Qué pasó con el Clausura 2026

El Comité Ejecutivo también analizó cuestiones relacionadas con el tramo final del Torneo Clausura 2026.

La Fecha 11 se mantendrá en el calendario previsto, aunque habrá modificaciones puntuales para evitar superposiciones con el partido que la Selección Argentina disputará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre.

En particular, los encuentros Argentinos Juniors-Tigre y Huracán-Aldosivi serán reprogramados.

También se anticipó que la organización deberá contemplar un operativo especial durante la Fecha 16, debido a la visita del Papa León XIV a la Argentina.

River presentó su propuesta de reformas

La reunión también marcó el regreso de River Plate a la mesa de decisiones de la Liga Profesional. El club estuvo representado por su vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, quien presentó un documento con distintas propuestas para modificar aspectos del fútbol argentino.

Entre los planteos aparece la posibilidad de reducir la cantidad de equipos de la Primera División, además de otras reformas vinculadas al funcionamiento de las competencias y la organización del fútbol argentino.

Desde la Liga Profesional señalaron que las propuestas de River serán analizadas y tratadas de cara a la temporada 2028, ya que las competencias correspondientes a 2027 ya habían sido definidas con anterioridad.

De esta manera, la AFA dejó delineado el escenario para 2027, con la continuidad de los torneos Apertura y Clausura, semifinales en cancha neutral y la incorporación de un nuevo título oficial al calendario: la Recopa de Campeones.