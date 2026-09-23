El Tribunal de Disciplina rechazó el reclamo de Vélez

Después de varias semanas de incertidumbre, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este martes el reclamo presentado por Vélez tras el partido de octavos de final de la Copa Argentina. El organismo rechazó por unanimidad el pedido del club de Liniers, por lo que Boca mantiene su clasificación a los cuartos de final.

El encuentro, disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes, había terminado 0-0 durante los 90 minutos y Boca se impuso posteriormente en la definición por penales. Vélez reclamó ante la AFA por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, cuando el reglamento establece un máximo de cinco jugadores habilitados para suscribirla.

Qué determinó el Tribunal de Disciplina

El Tribunal dio por acreditado que Boca incluyó a seis extranjeros en la planilla oficial: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

La irregularidad quedó encuadrada como una infracción relacionada con la confección, presentación y suscripción de la planilla, pero el organismo entendió que no correspondía aplicar una sanción deportiva sobre el resultado del partido.

El punto determinante fue la situación de Ángel Romero, quien permaneció entre los suplentes y no ingresó al campo de juego. Por ese motivo, el Tribunal consideró que no se configuró la alineación indebida contemplada en el artículo 18 del Código Disciplinario.

En consecuencia, el fallo rechazó el pedido de Vélez para que se le otorgara el encuentro por ganado y también descartó registrar un 3-0 a favor del Fortín.

Boca mantiene su lugar en los cuartos de final

Con la resolución, el resultado conseguido en la cancha quedó firme y Boca continúa en la Copa Argentina.

El Tribunal también rechazó el pedido de Vélez para quedarse con la clasificación y confirmó que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Racing en los cuartos de final.

De esta manera, el reclamo que había mantenido en suspenso la conformación del cuadro de la competencia quedó resuelto en favor de la continuidad del Xeneize.

La multa económica que recibió Boca

Aunque no sufrió una sanción deportiva, Boca sí fue castigado económicamente por la irregularidad cometida.

El Tribunal estableció una multa equivalente a 1.000 valores de entrada por haber incluido a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial, superando el límite reglamentario.

Según las estimaciones difundidas tras conocerse el fallo, la sanción representa alrededor de 50 millones de pesos.

Así, el expediente terminó con una sanción administrativa para Boca, pero sin modificaciones en el resultado del partido ni en su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina.