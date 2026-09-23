Argentina y EEUU firmarán un acuerdo: USD 6.000 millones para el proyecto exportador de gas

Argentina y Estados Unidos firman mañana un ambicioso proyecto de inversiones destinado a obras de infraestructura que permitirán un flujo constante de exportaciones de minerales críticos, materias primas y energía.

El canciller Pablo Quirno y el subsecretario de Estado, Chris Landau, representarán a Javier Milei y Donald Trump, que han construido una alianza estratégica sin antecedentes en América Latina.

El objetivo primario del acuerdo sería cerrar un monto de 6.000 millones de dólares destinados a Argentina LNG, que es un proyecto multinacional que une a YPF con la petrolera italiana ENI y XRG de Emiratos Árabes. Esta iniciativa energética tiene el mayor RIGI presentado hasta ahora: USD 51.000 millones.

La financiación avalada por la administración sería respaldada por el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) e inversores privados.

El acuerdo bilateral será anunciado durante un foro sobre cadenas de suministros, energía e infraestructura que se desarrollará mañana en el Consulado de la Argentina en New York.

Junto a Quirno y Landau se alinearán Sarah Whitten -jefa comercial del EXIM-, Horacio Marín -CEO y presidente de YPF-, Gerardo Díaz Bartolomé -cónsul argentino- y Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.

La crisis en Medio Oriente ha complicado el transporte de energía a a través de los estrechos de Ormuz y Bab al-Mandab, que están en jaque permanente por la Guardia Revolucionaria de Irán y los Huties de Yemen.

En este contexto, Estados Unidos busca permanentemente recursos clave para su desarrollo y cadenas de suministros que permitan aplacar la asfixia en Medio Oriente provocada por el régimen chiíta y su proxy en Yemen.

Argentina es socio estratégico de la Casa Blanca, tiene enormes reservas de energía y minerales críticos, y garantiza la cadena de suministros. Esta enumeración geopolítica explica la inversión que mañana se anunciará por Quirno y Landau.

Hace unas horas, en las Naciones Unidas, Milei y Trump compartieron una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, adonde -otra vez- coincidieron respecto a la necesidad de bloquear la ofensiva de China en la región y facilitar la distribución de recursos naturales que son indispensables en el siglo XXI.

“Hoy, le pido a los miembros del Escudo de las Américas que ayuden a asegurar la vasta riqueza natural de este país.Tienen una riqueza natural tremenda. Muchos en el mundo, probablemente ustedes tengan la mayor riqueza natural, y que no permitan que sea tomada por potencias externas hostiles. No podemos permitir que eso suceda. Ya no tendrán un país si eso pasa. Una vez que eso sucede, realmente no se regresa muy fácilmente”, sostuvo Trump frente a 19 presidentes y cancilleres de América Latina.

Y remató:

“Pero debemos asegurar el control de nuestros propios oleoductos de energía, elementos de tierras raras y corredores de comercio agrícola.Y es algo que ustedes saben cómo hacer, y saben cómo hacerlo muy bien. Los recursos de las Américas siempre deben pertenecer al pueblo de las Américas.Los Estados Unidos están ansiosos por trabajar con ustedes para lograr este objetivo y fortalecer a todas nuestras naciones”.

A su turno, Milei confirmó que comparte la agenda geopolítica de la administración Trump en América Latina.

“Estamos abocados para reconstruir el sistema de seguridad, la inteligencia, la inteligencia de nuestro país, pero también tiene una dimensión económica, porque garantizar la estabilidad económica ante cualquier factor externo y asegurar el desarrollo de los recursos críticos que Dios nos dio”, aseguró el presidente argentino.

Pablo Quirno y Chris Landau firmarán el acuerdo bilateral durante una ceremonia que se formalizará mañana en el Consulado de Argentina en New York.

Fuente: Infobae