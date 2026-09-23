Pablo Juliano cuestionó la salida de Vilches y apuntó al Gobierno

La renuncia de Alejandro Vilches dejó vacante la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Pablo Juliano cuestionó la salida y sostuvo que el área no puede convertirse en un “botín de guerra”.

El diputado vinculó la situación con la discusión por la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Presupuesto 2027.

Juliano también mencionó una investigación judicial que alcanza a Mario Lugones y Esteban Leguizamo.

Luis Juez advirtió que los cambios presupuestarios sobre discapacidad no avanzarían en el Senado tal como fueron planteados.

La falta de definición sobre el reemplazante de Vilches mantiene abierta la discusión sobre el futuro de las políticas de discapacidad.

La renuncia de Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad volvió a colocar bajo discusión la situación del área y abrió nuevos cuestionamientos sobre las decisiones del Gobierno nacional en relación con las políticas destinadas a las personas con discapacidad.

El diputado nacional Pablo Juliano cuestionó la salida del funcionario y sostuvo que la Secretaría no puede convertirse en un “botín de guerra”, en medio de los conflictos que se vienen registrando y de la discusión por el financiamiento previsto para el sector en el Presupuesto 2027.

Juliano recordó que Vilches había llegado al Gobierno en agosto de 2025 como interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en un contexto que el legislador vinculó con las denuncias por presuntas irregularidades en el organismo y con las medidas de ajuste que afectaron al colectivo de personas con discapacidad.

Posteriormente, Vilches asumió como secretario Nacional de Discapacidad. Su salida, sin embargo, generó interrogantes dentro de la oposición respecto de las razones que llevaron al funcionario a dejar el cargo. Juliano planteó si la decisión estuvo relacionada con las diferencias existentes en torno a la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y con las previsiones incluidas por el Poder Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto 2027.

El diputado también incorporó otro elemento a la discusión al mencionar una investigación judicial que involucra al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguizamo. Según señaló, la Justicia Federal dispuso investigar el presunto incumplimiento de resoluciones que establecían la regularización de pagos a prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.

En ese contexto, Juliano planteó como interrogante si Vilches pudo haber tomado conocimiento de nuevas situaciones vinculadas con el funcionamiento del área y con las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales. Sus cuestionamientos apuntaron directamente a la conducción política de las políticas de discapacidad y al manejo de los recursos destinados al sector.

La salida del funcionario se produjo, además, sin que el Gobierno hubiera informado quién quedará al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La dependencia tiene bajo su órbita una amplia agenda que comprende cuestiones relacionadas con accesibilidad, transporte, educación, empleo, protección social, autonomía y participación plena de las personas con discapacidad en la comunidad.

La discusión también llegó al Senado. El senador nacional Luis Juez respaldó la posición expresada por Patricia Bullrich respecto de los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 en materia de discapacidad. El legislador cordobés advirtió que, en los términos en que la cuestión fue planteada en la Cámara alta, no tendría respaldo suficiente para avanzar.

Las declaraciones de Juez agregaron presión a una discusión que ya había generado diferencias dentro del oficialismo. El tratamiento de las políticas destinadas a las personas con discapacidad aparece así atravesado por la discusión presupuestaria, las diferencias entre dirigentes de La Libertad Avanza y los cuestionamientos opositores por el alcance de las medidas previstas.

La renuncia de Vilches, por lo tanto, dejó vacante la conducción de un área especialmente sensible y abrió una nueva etapa de incertidumbre sobre quién asumirá la responsabilidad de llevar adelante las políticas nacionales de discapacidad. Mientras tanto, las diferencias políticas en torno al Presupuesto 2027 mantienen el tema en el centro de la agenda legislativa.