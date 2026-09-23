Ramiro Marra pidió cancelar la Marcha del Orgullo por la visita del Papa

Ramiro Marra reclamó cancelar la Marcha del Orgullo ante la coincidencia con la visita del papa León XIV.

Lilia Lemoine propuso modificar la fecha de la movilización por la relevancia de la llegada del pontífice.

La Marcha del Orgullo está prevista para el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

El inicio de la visita de León XIV a la Argentina coincidirá con la jornada prevista para la movilización.

El Gobierno tendría contemplada la realización de la marcha dentro de su planificación de seguridad.

La controversia volvió a poner en discusión la convivencia entre la visita papal y una movilización destinada a visibilizar la diversidad sexual y reclamar contra la discriminación y la violencia.

La coincidencia entre la visita oficial del papa León XIV a la Argentina y la realización de la Marcha del Orgullo generó una fuerte polémica política, luego de que el ex legislador libertario Ramiro Marra reclamara la cancelación de la movilización vinculada con la defensa de las orientaciones sexuales y las identidades de género.

La controversia comenzó a tomar fuerza cuando se conocieron las fechas previstas para la visita del pontífice al país y se advirtió que el inicio de su gira coincidiría con la jornada prevista para la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires. Frente a esa situación, Marra expresó públicamente su posición y cuestionó que ambos acontecimientos se desarrollaran el mismo día.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el también empresario y youtuber sostuvo que esperaba que las autoridades no permitieran la realización de la movilización durante la visita papal y reclamó directamente que se cancelaran las actividades vinculadas con la marcha. Su planteo provocó repercusiones y volvió a instalar una discusión sobre la convivencia de dos acontecimientos de características completamente diferentes.

“Estoy viendo que la marcha del orgullo gay y la visita del papa suceden el mismo día. Espero que no se anden con boludeces y cancelen todo lo relacionado a esa marcha. Estas cosas no hay que siquiera debatirlas”, manifestó Marra.

El planteo del ex legislador libertario fue acompañado por la diputada nacional Lilia Lemoine, aunque con una propuesta diferente. La legisladora pidió “correr” de día la Marcha del Orgullo debido a la importancia que, según sostuvo, tiene la visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

Lemoine comparó la llegada de León XIV con la visita que realizó Juan Pablo II al país durante la década de 1980 y consideró que el acontecimiento papal requiere una consideración especial. De esta manera, la discusión dejó de limitarse a una cuestión de fechas y pasó a involucrar distintas posiciones políticas respecto de la prioridad que debería otorgarse a cada actividad.

La Marcha del Orgullo está prevista para el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que ese mismo día comenzará la gira del Papa León XIV por la Argentina, que también contempla una visita a la provincia de Córdoba.

En medio de la controversia, desde el Gobierno se habría contemplado dentro del esquema de seguridad la realización de la movilización, con el objetivo de evitar que el desarrollo de la marcha interfiera con las actividades relacionadas con la llegada del pontífice a Buenos Aires.

La discusión adquiere una dimensión particular por el significado de la Marcha del Orgullo. El objetivo histórico de estas movilizaciones ha sido expresar públicamente y con orgullo la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género, además de reclamar contra las situaciones de persecución y violencia que pueden sufrir las personas debido a su orientación o identidad.

De esta manera, la coincidencia entre ambos acontecimientos colocó en el centro de la escena una discusión sobre la organización de las actividades previstas para noviembre y sobre la posibilidad de modificar o suspender una movilización que forma parte de la agenda pública vinculada con los derechos de las diversidades sexuales.

El pedido de Marra de cancelar la marcha y la propuesta de Lemoine para modificar su fecha introdujeron así una nueva controversia política en torno a la llegada de León XIV. Mientras se conocen mayores detalles sobre el operativo previsto para esos días, la coincidencia de las dos convocatorias mantiene abierto el debate sobre cómo compatibilizar ambos acontecimientos.