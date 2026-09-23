Lorenzetti habló del fallo contra Cristina Kirchner, negó una candidatura y pidió ampliar la Corte Suprema

Lorenzetti explicó que la Corte rechazó el recurso de la defensa de Cristina Kirchner por falta de fundamentación suficiente.

Afirmó que la constitucionalidad de la inhabilitación no fue tratada porque ese planteo no integró la presentación revisada.

Descartó que sus declaraciones impliquen una candidatura presidencial.

Consideró insuficiente la baja de la edad de imputabilidad como respuesta a la problemática penal.

Reclamó que la Corte Suprema vuelva a contar con cinco integrantes para evitar una concentración excesiva de poder.

Aseguró que el máximo tribunal no recibió presiones del Gobierno durante el último año y cuestionó los insultos contra la prensa.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, abordó distintos temas de la agenda institucional durante una entrevista televisiva, en la que explicó el alcance de la decisión del máximo tribunal sobre la situación judicial de Cristina Kirchner, cuestionó que la baja de la edad de imputabilidad sea una solución a la problemática penal y negó que sus declaraciones impliquen una intención de competir por la Presidencia.

Al referirse al expediente vinculado con la ex presidenta, Lorenzetti sostuvo que la Corte rechazó un recurso de queja presentado por la defensa debido a que carecía de fundamentación suficiente. Según explicó, el máximo tribunal no revisó la totalidad de la causa, sino únicamente el planteo que llegó mediante ese recurso, luego de que la Cámara de Casación Penal hubiera intervenido en el proceso.

El magistrado recordó que el expediente ya había atravesado las instancias judiciales necesarias para cumplir con el denominado doble conforme, tras la sentencia del tribunal oral y la posterior revisión de Casación. En ese contexto, indicó que la Corte solo podía pronunciarse sobre los argumentos contenidos en la queja presentada por la defensa.

En la misma línea, aclaró que la constitucionalidad de la inhabilitación para ejercer cargos públicos no fue analizada porque ese cuestionamiento no integró los planteos elevados al tribunal. Consultado sobre una eventual revisión futura de ese aspecto, evitó anticipar cualquier posición y respondió que no podía adelantar opinión sobre un tema que eventualmente podría volver a ser objeto de análisis judicial.

Lorenzetti también rechazó que Cristina Kirchner pueda ser considerada una presa política. Para respaldar esa afirmación, remarcó que en la causa Vialidad intervinieron entre 19 y 20 jueces, en su mayoría designados durante gobiernos kirchneristas, y señaló que el expediente atravesó múltiples instancias sin que existieran discrepancias significativas respecto del fondo del caso.

Durante la entrevista también surgieron versiones que lo ubican como posible candidato presidencial. Tras responder inicialmente con una frase en tono humorístico, el juez aclaró que esa expresión no debía interpretarse como una confirmación de una postulación y descartó que exista una definición en ese sentido.

En materia penal, Lorenzetti fue consultado sobre la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años y consideró que esa medida, por sí sola, resulta insuficiente para enfrentar los problemas vinculados con la delincuencia juvenil. Sostuvo que se trata de una problemática compleja que requiere respuestas más amplias que una modificación puntual de la legislación.

Respecto de la reciente controversia por una cautelar que suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil y luego fue revertida por la Cámara, evitó pronunciarse sobre decisiones de otros tribunales. Sin embargo, recordó que la jurisprudencia de la Corte establece que, como criterio general, no corresponde suspender la vigencia de una ley aprobada por el Congreso mediante medidas cautelares de alcance general.

El integrante del máximo tribunal también insistió en la necesidad de que la Corte vuelva a funcionar con los cinco miembros previstos por la ley. Advirtió que una integración reducida a tres jueces concentra un nivel de poder excesivo, dado el volumen y la trascendencia de las decisiones que adopta el cuerpo.

En otro tramo de la conversación, cuestionó los insultos del presidente Javier Milei hacia la prensa, aunque recordó que en distintos períodos históricos también hubo fuertes ataques contra jueces y medios de comunicación. Aun así, aseguró que durante el último año la Corte no recibió presiones del Poder Ejecutivo y afirmó que no hubo interferencias en el funcionamiento del tribunal.

Finalmente, Lorenzetti evitó opinar sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman por tratarse de una causa aún en trámite, aunque señaló que la escena del crimen fue contaminada y sostuvo que las investigaciones de gran magnitud requieren mecanismos específicos. Además, descartó la posibilidad de impulsar revisiones sobre normas como el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo, al considerar que forman parte de consensos básicos de la sociedad argentina.