El comercio santafesino cerró el primer semestre con señales mixtas y una leve caída en el segundo trimestre

La actividad comercial de Santa Fe atravesó la primera mitad de 2026 con un comportamiento dispar entre sus distintos sectores. Mientras el comercio mayorista y el rubro vinculado con combustibles, automóviles y motocicletas mostraron resultados positivos, las ventas minoristas continuaron atravesando dificultades, especialmente en algunos de los principales productos de consumo cotidiano.

El balance general permitió cerrar el período entre enero y junio con una variación acumulada positiva del 0,9%. Sin embargo, el desempeño más reciente evidenció una pérdida de impulso: durante el segundo trimestre del año, la actividad comercial registró una caída interanual del 0,4%.

La contracción estuvo explicada principalmente por el comportamiento del comercio minorista, que tuvo una incidencia negativa de 1 punto porcentual sobre el resultado general. En sentido contrario, el comercio mayorista aportó 0,5 puntos porcentuales, aunque ese desempeño no alcanzó para compensar completamente la caída del segmento minorista.

Los datos forman parte del último informe del Monitor de la Actividad Comercial, elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), dependiente del Ministerio de Economía de Santa Fe. El organismo utiliza el denominado “semáforo del comercio” para representar la evolución coyuntural de las distintas ramas de la actividad a partir de los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Según esta medición, entre enero y junio dos de las tres grandes ramas comerciales terminaron en terreno positivo: el comercio mayorista y el sector que comprende la venta de combustibles, automóviles y motocicletas, además de las actividades vinculadas con su mantenimiento. El comercio minorista, en cambio, quedó ubicado en terreno negativo.

El comercio mayorista sostuvo la actividad

El comercio al por mayor fue el principal sostén dentro de la estructura comercial provincial. Se trata además de la rama con mayor peso relativo, con una participación del 41,3% en la ponderación total del indicador.

Durante el primer semestre, el sector acumuló un crecimiento del 3,7% y tuvo una contribución positiva de 1,3 puntos porcentuales sobre el resultado general.

Dentro de esta rama se destacaron distintos rubros. Los productos metálicos registraron una suba del 14,7%, mientras que las ventas de sustancias y productos químicos avanzaron un 10,8%.

También mostraron un desempeño favorable el equipamiento y artículos para el hogar, con un incremento del 7,5%, y los alimentos y bebidas comercializados al por mayor, que crecieron un 6,2%. Este último segmento tuvo, además, una incidencia de 1,8 puntos porcentuales dentro de la evolución de la rama.

Otros sectores que terminaron el semestre con variaciones positivas fueron los productos ganaderos, que aumentaron un 19,3%, y los combustibles refinados, con una mejora del 4,6%.

No todos los rubros mayoristas tuvieron el mismo comportamiento. Los productos agrícolas registraron una caída acumulada del 11,9%, convirtiéndose en uno de los principales factores que limitaron el crecimiento de la actividad mayorista. Su incidencia negativa alcanzó 1,7 puntos porcentuales dentro de esa rama.

El escenario que deja el primer semestre combina así un crecimiento moderado del comercio provincial con diferencias importantes entre los distintos canales de venta. El mayor dinamismo de las operaciones mayoristas permitió sostener el resultado acumulado, mientras que el retroceso de las ventas minoristas comenzó a reflejar con mayor claridad una pérdida de ritmo hacia el cierre de la primera mitad del año.