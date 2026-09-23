Hutíes elevan la tensión y amenazan con atacar intereses de Estados Unidos

Los hutíes advirtieron que podrían atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente si Washington decide brindar apoyo militar a Arabia Saudita o intervenir directamente en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave para la navegación internacional.

La advertencia fue formulada por el asesor militar del movimiento yemení, Abed Mohamed al Thawr, quien señaló que cualquier participación de Estados Unidos en el conflicto podría generar una respuesta contra sus intereses en la región.

La amenaza se produce en un contexto de fuerte escalada militar en Yemen. Los hutíes, respaldados por Irán, tomaron recientemente el control del paso marítimo que conecta el golfo de Adén con el mar Rojo, luego de enfrentamientos que dejaron cientos de muertos.

El movimiento también incrementó durante este mes sus acciones contra objetivos vinculados con Arabia Saudita y llegó a atacar Riad, en una señal de la creciente tensión entre las partes.

Desde el grupo yemení advirtieron que una intervención estadounidense en Bab el Mandeb o el respaldo aéreo a las fuerzas sauditas podría tener consecuencias directas. Entre los escenarios planteados aparece incluso la posibilidad de impedir el paso de buques estadounidenses por el estrecho.

Bab el Mandeb constituye uno de los principales corredores marítimos entre el océano Índico y el mar Rojo, por lo que cualquier restricción a la navegación podría repercutir sobre el comercio internacional y las rutas de transporte de energía.

La disputa se desarrolla mientras Arabia Saudita sostiene su respaldo al Gobierno yemení enfrentado con los hutíes, en una guerra que durante los últimos años convirtió al país en uno de los principales focos de inestabilidad de Medio Oriente.

La nueva advertencia suma así un factor de riesgo para Estados Unidos, Arabia Saudita y el tráfico marítimo internacional, en momentos en que cualquier intervención extranjera podría ampliar el alcance regional del conflicto.