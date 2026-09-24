El Papu Gómez rescindió su contrato en Italia y jugará en Emiratos Árabes Unidos a los 38 años

Alejandro “Papu” Gómez tiene todo encaminado para comenzar una nueva etapa en su carrera. A los 38 años, el mediocampista argentino dejará el Padova Calcio, de la Serie B de Italia, y continuará su carrera en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos.

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 había sido una de las figuras importantes del conjunto italiano, pero una lesión en el tobillo derecho que arrastraba desde aquella competencia mundialista terminó condicionando su temporada.

El último partido del argentino fue el 21 de marzo, en la derrota por 1-0 frente a Palermo. Luego de consultar con distintos especialistas, Gómez decidió someterse a una operación para solucionar definitivamente el problema físico. La intervención implicó que se perdiera el resto de la temporada.

Ahora, según confirmó el periodista César Luis Merlo, el Papu rescindirá su contrato con Padova y continuará su carrera en el Forte Virtus, equipo de la segunda división de Emiratos Árabes Unidos. El vínculo sería hasta junio de 2027.

Para concretar su salida, Gómez resignará tres meses de salario y quedará libre para incorporarse a su nuevo club, con sede en Dubái.

Por su parte, el periodista italiano Gianluca Di Marzio informó que el futbolista se sumará a una institución cuyo propietario y presidente es Maurizio Setti, empresario y dirigente italiano.

Con este cambio, el Papu cerrará una etapa de 16 años en el fútbol europeo. Durante su extensa trayectoria pasó por clubes como Metalist de Ucrania, Atalanta, Sevilla y Monza. En Italia alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera con Atalanta, mientras que con Sevilla conquistó la Europa League en 2023.

El Papu Gómez no estará en la despedida de Lionel Messi

Mientras prepara su llegada al fútbol de Emiratos Árabes Unidos, el Papu Gómez tampoco formará parte de la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

La Albiceleste disputará una serie de amistosos que tendrán como uno de sus principales atractivos el homenaje al capitán. El martes 6 de octubre, en el Monumental, Argentina se enfrentará a Benín en uno de los encuentros previstos para la celebración.

Gómez no fue convocado para participar del evento. El mediocampista dejó de integrar las listas de la Selección después del Mundial de Qatar 2022 y de la sanción que recibió por doping.

Desde entonces, también surgieron versiones sobre un posible distanciamiento con algunos integrantes del plantel, aunque nunca se hicieron públicos los motivos concretos de esa situación.

Además, el Papu tuvo pocas apariciones públicas relacionadas con la Selección desde su salida del equipo nacional. Por ese motivo, su ausencia en el homenaje a Messi se mantiene dentro del escenario que se había planteado desde su alejamiento de las convocatorias.