Pablo Farías habló sobre las PASO, la reforma electoral y el impacto de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

El diputado nacional santafesino Pablo Farías participó de la inauguración de la muestra industrial EXA Región Centro 2026, realizada en el Parque Industrial de San Lorenzo, y aprovechó la jornada para referirse a algunos de los principales temas de la agenda política provincial y nacional.

Uno de los ejes de sus declaraciones fue el debate sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Farías diferenció la posición del gobernador Maximiliano Pullaro de la intención del Gobierno nacional de avanzar hacia una modificación permanente del sistema electoral.

El legislador consideró razonable analizar una eventual suspensión de las PASO debido al costo que implica organizar los comicios, aunque advirtió que ese argumento debería ser acompañado por una discusión más amplia sobre cómo reducir los gastos electorales.

En ese sentido, cuestionó la posibilidad de eliminar definitivamente el mecanismo y sostuvo que las PASO deberían mantenerse como herramienta para definir candidaturas. También atribuyó al Gobierno nacional una motivación política detrás de la propuesta, vinculada a las posibilidades de organización de los espacios opositores.

La reforma electoral en Santa Fe

Farías también se refirió a los cambios introducidos recientemente en el sistema electoral provincial, que permiten una modalidad en la que un candidato a gobernador pueda competir dentro de un mismo frente acompañado por distintas listas para la vicegobernación.

El diputado consideró que la modificación puede ampliar la oferta electoral y defendió el rol de las PASO como instancia para que sean los ciudadanos quienes terminen definiendo las candidaturas dentro de cada espacio político.

Según planteó, la existencia de diferentes alternativas dentro de una misma coalición permite que las distintas expresiones políticas puedan presentarse ante los votantes y posteriormente someter sus candidaturas a la decisión en las primarias.

Los Juegos Suramericanos y la imagen de Rosario

Otro de los temas abordados fue la realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con competencias y actividades en Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Farías destacó especialmente el impacto del evento sobre Rosario y consideró que la llegada de delegaciones de distintos países representa una oportunidad para mostrar otra faceta de la ciudad después de años atravesados por una fuerte exposición de los problemas vinculados con la violencia.

El legislador sostuvo que la competencia deportiva permite recuperar espacios de encuentro y proyectar hacia el exterior una imagen diferente de Rosario, poniendo el foco en su capacidad para recibir visitantes y organizar acontecimientos internacionales.

La participación de miles de deportistas y delegaciones en las distintas sedes constituye, para Farías, una oportunidad para mostrar el potencial de la provincia y acompañar un proceso de recuperación de la imagen de Rosario a nivel nacional e internacional.

De esta manera, el diputado santafesino combinó durante su visita a San Lorenzo una mirada sobre los debates electorales que atraviesan a la política nacional y provincial con una valoración del impacto institucional, turístico y deportivo que generan los Juegos Suramericanos en Santa Fe.