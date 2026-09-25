Moreno cuestionó a Kicillof y puso en duda su candidatura

Guillermo Moreno cuestionó las declaraciones de Axel Kicillof durante su viaje a Nueva York.

El dirigente sostuvo que Kicillof habló en nombre propio y no en representación del peronismo.

Moreno vinculó las reuniones del gobernador en Estados Unidos con posiciones que consideró alejadas del peronismo.

El ex secretario de Comercio Interior puso en duda una eventual candidatura de Kicillof dentro del peronismo.

Moreno cuestionó además la relación entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

El dirigente valoró el discurso de Máximo Kirchner y volvió a plantear diferencias dentro del peronismo.

Guillermo Moreno cuestionó las declaraciones realizadas por Axel Kicillof durante su reciente viaje a Estados Unidos y sostuvo que el gobernador bonaerense se encuentra por fuera del proyecto que identifica con el peronismo. El ex secretario de Comercio Interior afirmó que Kicillof habló en nombre propio durante su visita a Nueva York y puso en duda que pueda convertirse en candidato del espacio o aspirar a la Presidencia.

Kicillof encabezó en Nueva York una serie de encuentros con ejecutivos y representantes de fondos de inversión, como parte de una agenda orientada a la búsqueda de inversiones. A partir de las expresiones del gobernador durante esa visita, Moreno cuestionó el contenido político de sus planteos y marcó diferencias con el enfoque que, según su interpretación, debería sostener el peronismo.

“Kicillof fue a Estados Unidos en nombre de Kicillof y no en nombre del peronismo. Le pido a los que lo escucharon que no piensen que está hablando en nombre del peronismo”, sostuvo Moreno. El dirigente remarcó así que las posiciones expresadas por el gobernador durante su viaje no deberían ser interpretadas como representativas del conjunto del espacio político.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las reuniones que Kicillof mantuvo durante su estadía en Nueva York. Moreno hizo referencia a sus contactos con referentes socialistas y cuestionó que el gobernador los haya presentado como parte de una construcción política vinculada con el futuro.

“Si vos te juntas con el socialista español y con el socialista neoyorquino y decís que ahí está la construcción del nuevo mundo es que también pensás que sos socialista”, afirmó. En esa línea, el ex secretario de Comercio Interior sostuvo que el peronismo históricamente se diferenció tanto del socialismo y el comunismo como de lo que definió como “capitalismo salvaje”.

Para Moreno, esas diferencias adquieren especial relevancia frente a la discusión sobre el futuro electoral del peronismo. El dirigente planteó interrogantes sobre la eventual participación de Kicillof en una interna partidaria y cuestionó que pueda ser considerado uno de los candidatos del espacio.

“Estamos llegando a un momento cúlmine. ¿Es Kicillof peronista? Si no es peronista, ¿qué sentido tiene hacer una interna con Kicillof o pensar que hay una discusión de proyectos?”, expresó. Luego sostuvo que, a partir de sus declaraciones en Estados Unidos, el gobernador quedó por fuera del proyecto que Moreno identifica con el peronismo y descartó que pueda ser candidato presidencial del espacio.

El dirigente también afirmó que las expresiones de Kicillof no cuentan con el aval del peronismo bonaerense. Según su planteo, existe dentro del espacio un sector que no considera al gobernador como su candidato y que cuestiona que sus posiciones puedan ser asociadas con un proyecto peronista.

La relación entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner también formó parte de los cuestionamientos de Moreno. Para establecer una comparación, mencionó la actitud de Miguel Ángel Pichetto, a quien señaló por haber visitado en dos oportunidades a la ex presidenta, mientras que Kicillof, según afirmó, no lo habría hecho.

Moreno recordó además el papel que Cristina Fernández de Kirchner tuvo en los comienzos de la trayectoria política de Kicillof y sostuvo que fue ella quien lo incorporó al Gabinete nacional. La referencia se produjo en el marco de la situación judicial de la ex presidenta y de su prisión domiciliaria.

Por otra parte, Moreno valoró el discurso pronunciado por Máximo Kirchner durante un acto del sector más duro del kirchnerismo realizado en Parque Lezama. Consideró que el mensaje del diputado nacional fue positivo desde el punto de vista doctrinario y destacó especialmente su planteo de evitar una actitud subordinada frente al poder.

Finalmente, Moreno volvió a cuestionar el funcionamiento interno del peronismo y denunció la existencia de un aparato de comunicación destinado, según su interpretación, a desgastar a determinados sectores internos. Para el dirigente, esa dinámica guarda similitudes con situaciones que se produjeron durante la gestión de Alberto Fernández.